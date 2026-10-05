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Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Banfield y Rosario Central protagonizaron un electrizante encuentro en el Florencio Sola, pese a que terminaron igualados 1-1.

5 de octubre 2026 · 23:19hs
Banfield empató con Central.

Sebastián Suárez Meccia

Banfield empató con Central.

Banfield igualó 1-1 con Rosario Central en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En un partido que tuvo hinchada visitante, El Taladro fue más, pero el Canalla capitalizó la chance que tuvo para llevarse un punto del Sur del Gran Buenos Aires. No obstante, el equipo de Jorge Almirón no pudo trepar a la cima de la Zona B.

El encuentro fue intenso en el comienzo con llegadas para ambos. Banfield avisó con un tiro de esquina de David Zalazar que casi se mete olímpico, pero Jeremías Ledesma respondió, aunque su rebote lo buscó Tomas Adoryán y Emanuel Coronel lo bloqueó y salvó la caída de su valla.

Las alternativas siguieron, aunque no por jugadas de peligro sino por las sendas lesiones de Gaspar Duarte (reemplazado por Julián Fernández) por el lado de Rosario Central a los 17 minutos. El volante sintió un dolor en la rodilla derecha luego un giro. Acto seguido Lautaro Gómez (sustituido por Lisandro Piñero) fue baja por Banfield a los 24 minutos tras caminar con molestias.

Banfield tomó las riendas y generó peligro con un remate de Adrián Balboa que Ledesma pudo desviar. La apertura del marcador gracias a la presión en la mitad de la cancha. La pelota recuperada la capitalizó Adoryán con un misil de larga distancia que hizo estéril el vuelo el arquero Canalla.

En el comienzo del complemento Banfield siguió siendo superior y Balboa tuvo el segundo con un cabezazo que pasó cerca.

El elenco rosarino fue por el empate y dejó espacios en el fondo que buscó aprovechar el equipo local. Balboa nuevamente quiso ampliar las diferencias y con un remate reventó el travesaño.

Pese a un gran desgaste retrocediendo hasta su campo, Ángel Di María intentó ser la llave para el empate rosarino. Fideo se filtró entre tres marcadores, pero no pudo rematar y el rebote lo tomó Giovanni Cantizano cuyo tiro pasó cerca del palo izquierdo.

Fue el propio Cantizano luego de un pase filtrado de Franco Ibarra, quien recibió al borde del área y concretó el empate con un tiro que fue inalcanzable para Diego Rodríguez.

Con esta igualdad Rosario Central es tercero en la Zona B con 19 puntos, misma cantidad de Belgrano que tiene mejor diferencia de gol. El líder es Argentinos Juniors con 21 unidades. Mientras que Banfield se ubica en el 13° puesto.

Lo que sigue para Banfield y Central

En la próxima fecha Banfield visitará a Tigre el sábado desde las 19.15. Mientras que Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia el domingo a partir de las 17 y

Banfield Central Torneo Clausura Rosario
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