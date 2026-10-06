Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del martes 6 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 6 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

6 de octubre 2026 · 07:04hs
Horóscopo del martes 6 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 6 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El amor será placentero. Buen momento en su economía. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cuide la amistad y el amor. Estudie a fondo esa nueva inversión. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Sus jefes se darán cuenta de sus buenas cualidades. Las corrientes pueden darle un susto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Le gusta estar en forma, pero tiene que disciplinarse.

LEER MÁS: Horóscopo del lunes 5 de octubre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Hoy se complican los temas económicos. Tiene confianza para lanzarse a nuevas empresas. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Preste atención a las relaciones con los amigos. Llegan gastos inesperados. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Las cuestiones económicas no son favorables. Retome algún antiguo proyecto profesional. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Día de apuro económico, pero es pasajero. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Su salud está ligeramente deteriorada.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nada puede irle mejor que el amor. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Gran complicidad con la persona amada. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Horóscopo Signo Octubre
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 3 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Horóscopo del sábado 3 de octubre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 2 de octubre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este jueves 1 de octubre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Ultimo Momento
Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Flybondi solicitó concurso preventivo de acreedores

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

Policiales
Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional

La Cámara de Diputados respaldó la participación de la EET N.º 1 en el certamen nacional

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos

El Gobierno provincial rescindió un contrato de limpieza por incumplimientos

Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

Dejanos tu comentario