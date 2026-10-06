Horóscopo del martes 6 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 6 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 6 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El amor será placentero. Buen momento en su economía. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cuide la amistad y el amor. Estudie a fondo esa nueva inversión. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Sus jefes se darán cuenta de sus buenas cualidades. Las corrientes pueden darle un susto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Le gusta estar en forma, pero tiene que disciplinarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Hoy se complican los temas económicos. Tiene confianza para lanzarse a nuevas empresas. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Preste atención a las relaciones con los amigos. Llegan gastos inesperados. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Las cuestiones económicas no son favorables. Retome algún antiguo proyecto profesional. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Día de apuro económico, pero es pasajero. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Su salud está ligeramente deteriorada.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nada puede irle mejor que el amor. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Gran complicidad con la persona amada. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.