Lionel Messi tuvo su último entrenamiento y se prepara para despedirse de la Selección Argentina. Clima alegre en el combinado nacional.

Lionel Messi ya está listo para vivir uno de los momentos más especiales de su extraordinaria historia con la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste completó este lunes su último entrenamiento antes del encuentro frente a Benín, que se disputará este martes en el estadio Monumental y que marcará su despedida del combinado nacional.

La Pulga se incorporó al plantel el domingo, después de haberse ausentado en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, y rápidamente se sumó a los trabajos dirigidos por Lionel Scaloni.

En la práctica de este lunes, Messi fue uno de los grandes protagonistas. Se lo pudo observar sonriente y distendido durante buena parte de la jornada, con Rodrigo De Paul nuevamente a su lado. La imagen reflejó el clima especial que se vive puertas adentro del seleccionado antes de una despedida que promete ser inolvidable.

A sus 39 años, el rosarino decidió ponerle punto final a su histórico ciclo con la camiseta argentina. El capitán se despedirá después de una etapa que incluyó títulos inolvidables, entre ellos la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Una noche especial en el Monumental por Messi

El partido ante Benín tendrá un significado mucho más importante que el resultado deportivo. Será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante su público y se espera una jornada cargada de homenajes y emociones.

De no mediar inconvenientes, todo indica que el capitán será titular y disputará los 90 minutos. La intención es que pueda disfrutar de su última función con la Albiceleste dentro del campo de juego y compartir el momento con varios de sus compañeros de la generación campeona del mundo.

Entre los convocados especialmente para esta ocasión aparecen Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Otamendi, además, también anunció su despedida del seleccionado.

La jornada contará con la presencia de varios de los campeones del mundo de Qatar 2022, quienes fueron invitados para acompañar a Messi en una noche que quedará marcada en la historia del fútbol argentino.

Lavezzi y Kily González, invitados especiales

El último entrenamiento también tuvo dos visitas muy particulares. Ezequiel "Pocho" Lavezzi y Cristian "Kily" González estuvieron presentes en la práctica y observaron de cerca los movimientos del plantel.

Lavezzi compartió varios años con Messi en la Selección y fue parte del equipo que disputó el Mundial de Brasil 2014, además de las Copas América de 2015 y 2016.

El Kily González, por su parte, tuvo una etapa como integrante del cuerpo técnico de la Selección y actualmente trabaja junto a Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami.

Su presencia en el último entrenamiento sumó todavía más emotividad a una jornada que tuvo al capitán como centro de todas las miradas.

La posible formación

Una de las principales dudas que mantiene Scaloni pasa por el esquema que utilizará ante Benín. El entrenador analiza la posibilidad de utilizar una línea de tres defensores para darle lugar a la mayor cantidad posible de campeones del mundo.

En ese caso, la probable formación sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La otra alternativa es mantener el esquema habitual, con Agustín Giay o Giuliano Simeone como posibles ocupantes del lateral derecho, debido a las bajas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

De esta manera, Argentina podría formar con Dibu Martínez; Giay o Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Más allá del dibujo táctico y de los nombres, todas las miradas estarán puestas en Messi.

El último capítulo de una historia inolvidable

El encuentro frente a Benín significará el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas y que tuvo momentos de gloria, frustraciones, críticas, derrotas y finalmente una consagración que cambió para siempre la relación entre Messi y la Selección Argentina.

El rosarino fue campeón del mundo en Qatar y bicampeón de América, además de convertirse en el futbolista con más partidos y goles en la historia del seleccionado.

Ahora, con una sonrisa y rodeado por compañeros y amigos, Messi afrontará su último entrenamiento antes de ponerse por última vez la camiseta argentina en el Monumental.

Este martes, ante Benín, llegará el momento de la despedida. Una noche que seguramente estará cargada de recuerdos, homenajes y emoción, y que marcará el final de una era irrepetible para el fútbol argentino.