Mes de concientización sobre el cáncer de mama: Anclados a la Vida redobla sus acciones

Octubre Rosa: la ONG de Diamante prepara una caminata junto al Hospital San José y otras actividades. La detección tempraba de cáncer de mama es clave

Octubre vuelve a teñirse de rosa en todo el país con distintas propuestas destinadas a generar conciencia sobre el cáncer de mama, y desde Entre Ríos se suma la ONG Anclados a la Vida, con sede en Diamante pero con presencia en otras de las localidades de la provincia. Las actividades que llevan adelante durante todo el mes buscan involucrar a la comunidad, promover los controles médicos y acompañar a quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer de mama o de otro tipo.

Una de las primeras iniciativas fue la convocatoria a los comercios de la ciudad para decorar sus vidrieras con motivos relacionados con el Mes Rosa. La propuesta tuvo una amplia respuesta y permitió que distintos sectores se sumaran a la campaña. “Los primeros días del mes empezamos a invitar a todos los comercios de la ciudad para que arreglen sus vidrieras por el Mes Rosa. La convocatoria fue un éxito. Es hermoso recorrer la ciudad y ver todas las vidrieras con algo de rosa”, contó a UNO Roxana Sánchez, referente de Anclados a la Vida.

Para Sánchez, la participación de distintos sectores demuestra que las campañas de concientización fueron ganando espacio con el paso de los años. “Ya se ha reafirmado el mes, esto de hacer concientización. A raíz de hacer tanta campaña y todos los años, la gente se está concientizando y todo el mundo, desde los comercios hasta quienes están en el turno del gobierno, colabora para aportar un granito más a esta lucha tan intensa”, señaló.

Caminata en comunidad

La actividad central será la tradicional caminata, que este año se realizará el lunes 19 de octubre. Anclados a la Vida trabaja junto al Hospital San José para unificar la convocatoria y reunir a instituciones y vecinos.

El horario se encontraba en definición entre las 16 y las 17, aunque la intención es comenzar alrededor de las 16. La propuesta está abierta a toda la comunidad y se podrá participar caminando o en bicicleta.

Está estipulado que el recorrido comience en el Hospital San José, continuará hasta la sede de Anclados a la Vida y luego pasará por Plaza 9 de Julio. Desde allí retomará por calle Eva Perón hasta llegar a Plaza San Martín. “Es algo simbólico, para crear conciencia sobre la importancia de los controles”, explicó Sánchez, quien destacó que están invitados a participar los colegios, los vecinos y el público en general.

Acompañamiento

La tarea de Anclados a la Vida continúa durante todo el año y también incluye el acompañamiento de personas que atraviesan distintas enfermedades.

Sánchez destacó el funcionamiento del mamógrafo instalado en el Hospital San José, que permitió agilizar los controles en la ciudad. “En el hospital está instalado ya desde hace casi dos años el mamógrafo que se consiguió, así que está trabajando a full”, explicó.

A partir de la atención primaria se detectan los casos que requieren estudios o tratamientos posteriores y se realizan las derivaciones correspondientes. En el caso de quienes no cuentan con mutual, indicó que son derivados al Hospital San Martín de Paraná. “Nosotros tenemos el seguimiento de una persona en particular acá, a quien se le ha ayudado mucho, y está evolucionando muy bien. Hay varios casos, no sólo de cáncer de mama, sino de otros tipos también”, relató.

La organización. Sin fines de lucro promueve la contención para los pacientes, la ayuda y los lazos de fraternidad. Anclados a la Vida

En ese sentido, la referente insistió en la importancia de consultar ante cualquier síntoma y realizar los controles. “Siempre estamos recalcando que ante el menor síntoma que uno tenga hay que ir al médico, porque a veces hay casos en que hay síntomas y hay otros casos en que es muy silencioso”, sostuvo.

Una fecha sensibilizadora

Para quienes integran la organización, el Mes Rosa también tiene una dimensión personal. Sánchez contó que tiene amigas que atraviesan o atravesaron la enfermedad y recordó especialmente a Nancy Sian, quien fue secretaria de Anclados a la Vida y falleció hace dos años.

“Es un caso especial, es un mes especial en sí, pero uno junta fuerzas y lleva en el corazón a una gran compañera de lucha. Se fue hace dos años, Nancy Sian, que era la secretaria de Anclados, y hoy en día es la estrella que nos guía para darnos fuerza”, expresó.

Anclados a la Vida lleva nueve años de trabajo en Diamante y mantiene durante todo el año una tarea de acompañamiento y asistencia ante distintas necesidades. “Siempre trabajando, ayudando”, resumió Sánchez, quien contó que incluso durante la entrevista estaban gestionando el pedido de una silla de ruedas.

La ONG cuenta con perfiles en Instagram y Facebook bajo el nombre “Anclados a la Vida”, además del contacto directo con Roxana: 343-4550247.