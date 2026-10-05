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Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud

El emprendimiento sociolaboral del Hospital Escuela de Salud Mental comenzó a funcionar en el Mercado Sud.

5 de octubre 2026 · 20:42hs
Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud.

Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud.

El emprendimiento sociolaboral AmasAndo, que funciona en el Hospital Escuela de Salud Mental, incorporó un nuevo punto de comercialización en el Mercado Sud de Paraná. El espacio permitirá ampliar la venta de sus productos y, al mismo tiempo, fortalecer una iniciativa orientada a generar experiencias de trabajo, autonomía y participación para usuarios de salud mental.

La propuesta comenzó a funcionar tras la finalización del proceso de ocupación de los puestos disponibles en el Mercado Sud. Para el municipio, la incorporación de AmasAndo forma parte de una política destinada a facilitar espacios de comercialización y promover el trabajo articulado con distintas instituciones.

“Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas forman parte del concepto de Estado facilitador que promueve la gestión de la intendenta Rosario Romero: facilitador de espacios de comercialización y también del trabajo articulado con las instituciones”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Un emprendimiento que amplía sus espacios

AmasAndo nació en 2019 en un espacio cedido dentro del Hospital Escuela de Salud Mental. Con el tiempo, logró trasladarse a un lugar mejor acondicionado dentro de la institución y comenzó a ampliar sus canales de venta mediante su participación en distintas ferias.

La llegada al Mercado Sud representa un nuevo paso en ese recorrido y abre la posibilidad de establecer un vínculo más directo con la comunidad.

“Estamos felices de tener esta oportunidad, que significa un gran crecimiento y una posibilidad más de estar en espacios cada vez más comunitarios, relacionarnos con más personas y poder visibilizar esta propuesta”, afirmó el coordinador de AmasAndo, Luciano Bartoli.

El trabajo como herramienta de inclusión

Bartoli explicó que uno de los principales objetivos del dispositivo es facilitar el acceso al trabajo para personas que atraviesan situaciones de salud mental.

“Hoy conseguir trabajo es difícil para cualquier persona y más difícil aún para los usuarios de salud mental. Por eso apuntamos a generar oportunidades desde un espacio participativo, con otros, a partir de la construcción de un grupo que, a su vez, esté inserto en una red”, sostuvo.

Desde el emprendimiento destacan que las actividades laborales permiten desarrollar experiencias concretas de participación y fortalecer los vínculos entre quienes integran el grupo.

Una nueva posibilidad para comercializar la producción

Joel Duarte, emprendedor de AmasAndo, valoró la posibilidad de contar con un espacio propio para ofrecer los productos y participar de una propuesta abierta a la comunidad.

“El trabajo se adapta a nuestras necesidades y es parte de nuestra terapia. Venimos subiendo peldaños: empezamos vendiendo en ferias y en otros lugares, y hoy tener un lugar propio es hermoso para poder ofrecer nuestros chipá y scones”, expresó.

De esta manera, la presencia en el Mercado Sud suma una nueva herramienta al dispositivo sociolaboral, tanto para la comercialización de la producción como para la generación de experiencias laborales y espacios de integración.

Días y horarios

AmasAndo funciona en el Mercado Sud de martes a viernes, de 8.30 a 12. La propuesta también puede conocerse y contactarse a través de Instagram, en @amasando.parana.

Salud mental Mercado Sud espacio
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