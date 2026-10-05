Vélez empató con Platense en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura

Ante el Platense de Martín Palermo, Vélez volvió a perder puntos en el final y se aleja de la lucha en la anual. Fue 2 a 2 en Liniers.

Vélez igualó 2-2 con Platense y no pudo meterse entre los tres primeros de la Tabla Anual, que son los lugares para poder clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El encuentro disputado en el estadio José Amalfitani fue entretenido con llegadas para ambos equipos.

Thiago Aguirre quedó de cara al gol tras un pase filtrado, pero no fue egoísta y le cedió la pelota a Ronaldo Martínez, quien quedó con el arco a su merced y decretó el 1-0 a los cinco minutos.

De todos modos, la respuesta del Calamar llegó rápido. Bautista Merlini, tras una serie de rebotes, definió en la cara de Tomás Marchiori para establecer el 1-1.

Antes del descanso el Calamar desperdició una chance concreta para poder desnivelar en el marcador con un penal que falló Agustín Lagos.

En el inicio del complemento Platense tuvo más autoridad en el juego y juego en el campo rival. Con anticipos y recuperación en el mediocampo y buen manejo de la pelota, el equipo de Vicente López se arrimó.

Sin embargo, en el mejor momento del equipo dirigido por Martín Palermo llegó el segundo tanto de Vélez: Simón Escobar metió un buen pase a Ronaldo Martínez que le ganó el duelo a Victor Cuesta y la picó ante la salida de Juan Pablo Cozzani.

El Marrón reaccionó y fue por el empate, aunque no tuvo fortuna ya que el cabezazo de Bruno Sepúlveda reventó el travesaño y el rebote que capturó Iván Gómez lo capturó Marchiori.

En el final Platense alcanzó el merecido empate y fue con un gol agónico de media distancia de Franco Zapiola que venció la resistencia de Marchiori.