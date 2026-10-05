Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez empató con Platense en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura

Ante el Platense de Martín Palermo, Vélez volvió a perder puntos en el final y se aleja de la lucha en la anual. Fue 2 a 2 en Liniers.

5 de octubre 2026 · 21:16hs
Vélez empató ante su gente.

Vélez empató ante su gente.

Vélez igualó 2-2 con Platense y no pudo meterse entre los tres primeros de la Tabla Anual, que son los lugares para poder clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El encuentro disputado en el estadio José Amalfitani fue entretenido con llegadas para ambos equipos.

Lo qué pasó en Vélez

Thiago Aguirre quedó de cara al gol tras un pase filtrado, pero no fue egoísta y le cedió la pelota a Ronaldo Martínez, quien quedó con el arco a su merced y decretó el 1-0 a los cinco minutos.

De todos modos, la respuesta del Calamar llegó rápido. Bautista Merlini, tras una serie de rebotes, definió en la cara de Tomás Marchiori para establecer el 1-1.

Antes del descanso el Calamar desperdició una chance concreta para poder desnivelar en el marcador con un penal que falló Agustín Lagos.

En el inicio del complemento Platense tuvo más autoridad en el juego y juego en el campo rival. Con anticipos y recuperación en el mediocampo y buen manejo de la pelota, el equipo de Vicente López se arrimó.

Sin embargo, en el mejor momento del equipo dirigido por Martín Palermo llegó el segundo tanto de Vélez: Simón Escobar metió un buen pase a Ronaldo Martínez que le ganó el duelo a Victor Cuesta y la picó ante la salida de Juan Pablo Cozzani.

El Marrón reaccionó y fue por el empate, aunque no tuvo fortuna ya que el cabezazo de Bruno Sepúlveda reventó el travesaño y el rebote que capturó Iván Gómez lo capturó Marchiori.

En el final Platense alcanzó el merecido empate y fue con un gol agónico de media distancia de Franco Zapiola que venció la resistencia de Marchiori.

Vélez Platense Torneo Clausura Liniers
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó de local.

Estudiantes se recuperó ante Gimnasia de Mendoza

Messi se mostró alegre en su último entrenamiento oficial.

Messi tuvo su último entrenamiento y se prepara para despedirse de la Selección

Provincial de Rosario fue el ganador del Campeonato Regional de Clubes.

Provincial ganó el Campeonato Regional de Clubes en Rowing

Ana María Brunini y Eduardo Pelichero los mejores del duatlón.

Pelichero y Brunini, campeones del Duatlón Provincial

Ver comentarios

Lo último

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ultimo Momento
Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Rosario Romero: Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes

Rosario Romero: "Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes"

Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud

Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud

Arroyo Espinillo: analizan el agua y refuerzan la vigilancia

Arroyo Espinillo: analizan el agua y refuerzan la vigilancia

Comercio electrónico: empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones

Comercio electrónico: empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones

Dejanos tu comentario