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Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos

El martes se presentará estable y con máximas de hasta 25 grados, pero el miércoles aumentará la inestabilidad y habrá lluvias en varias localidades.

6 de octubre 2026 · 06:57hs
Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos.

Foto UNO/Matías Larraule

Martes templado y un miércoles con lluvias en varias ciudades de Entre Ríos.

Entre Ríos tendrá un martes con temperaturas agradables y condiciones mayormente estables, aunque el panorama cambiará durante el miércoles. Los pronósticos anticipan una jornada con mayor inestabilidad y probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio provincial.

En Paraná, el martes se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 25, con cielo nublado y sin lluvias previstas. Para el miércoles, la temperatura oscilará entre los 18 y 24 grados, pero la probabilidad de precipitaciones trepará al 90%, con lluvias tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche.

Martes con temperaturas agradables

El escenario será similar en otras ciudades entrerrianas. En Concordia se prevén 8 grados de mínima y 20 de máxima para el martes, con cielo nublado y sin lluvias. El miércoles, en cambio, la temperatura subirá hasta los 22 grados y la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%.

En Gualeguaychú, el martes comenzará con 8 grados y alcanzará una máxima de 20, en una jornada nublada y sin lluvias. Para el miércoles se pronostican entre 17 y 22 grados, con una probabilidad de precipitaciones del 90%.

Concepción del Uruguay tendrá el martes una mínima de 8 grados y una máxima de 22, con cielo nublado y una baja probabilidad de lluvias, estimada en 20%. El miércoles se prevén 17 grados de mínima y 19 de máxima, con lluvias y una probabilidad del 90%.

El miércoles cambia el panorama

En Villaguay, el martes se presentará fresco a templado, con temperaturas de entre 8 y 22 grados y sin lluvias. Para el miércoles se anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 20, con una probabilidad de precipitaciones del 20%.

La situación será diferente en La Paz, donde las condiciones se mantendrán estables durante ambas jornadas. El martes tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 24, mientras que el miércoles se esperan registros similares, entre 12 y 24 grados, sin lluvias previstas.

Federal también mantendrá condiciones estables: para el martes se pronostican 12 grados de mínima y 25 de máxima, mientras que el miércoles los registros estarán entre 13 y 24 grados, con cielo nublado y sin precipitaciones.

Así, el escenario será dispar dentro de la provincia: mientras el centro y el sur entrerriano tienen mayores probabilidades de lluvias durante el miércoles, algunas localidades del norte mantendrán condiciones más estables. Los pronósticos pueden actualizarse durante las próximas horas.

martes Entre Ríos miércoles
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