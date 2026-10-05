La intendenta Rosario Romero acompañó el encuentro. Cerca de 300 estudiantes secundarios participaron del cierre de la iniciativa municipal.

Rosario Romero: "Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes".

Con el acompañamiento de la intendenta, Rosario Romero, cerca de 300 estudiantes secundarios de distintas instituciones educativas participaron del cierre de “Yo Participo en Comunidad”, una propuesta de la Municipalidad de Paraná que busca promover la participación ciudadana de las juventudes y su involucramiento en la construcción colectiva de la ciudad.

Durante la jornada, los estudiantes presentaron y trabajaron sobre diez proyectos vinculados con distintas necesidades e intereses de la comunidad. Las iniciativas abordaron temas como salud, educación, cultura y movilidad urbana.

Rosario Romero

La intendenta Rosario Romero acompañó el encuentro y destacó el compromiso de los jóvenes. “Es un entrenamiento que hacemos desde distintos ámbitos de la Municipalidad sobre las formas por las cuales la juventud puede incorporar ideas de gestión. Que los jóvenes puedan plantear iniciativas sobre algo que demanden; es un modo de entrenarse como ciudadanos”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Que sepan que las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes y que van a ser tenidas en cuenta en la gestión”.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, resaltó la importancia de generar espacios de participación desde el Estado local. “Participar es formar parte de un todo. Es justo continuar con estos estímulos desde el Estado local”, afirmó.

La directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, explicó que uno de los objetivos centrales de la propuesta es que los estudiantes “puedan asumir responsabilidades colectivas y comprobar que sus opiniones tienen incidencia en la construcción de la ciudad”.

Del diagnóstico a las propuestas

En el cierre, los estudiantes participaron de una dinámica inspirada en el formato de vision board, mediante la utilización de imágenes, palabras e ideas para representar sus proyectos y reflexionar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana en Paraná.

La actividad apuntó a transformar inquietudes y necesidades en propuestas concretas para la comunidad y permitió que los propios participantes valoraran el espacio generado por el Municipio.

Aquiles Albornoz, estudiante de la Escuela de Comercio N.º 1, consideró que “este programa es bueno para que tengamos cierta idea sobre lo que podemos hacer y sobre lo que pasa en la ciudad”.

De la jornada participaron estudiantes de la Escuela N.º 12 “Provincia de Neuquén”; la Escuela Secundaria N.º 36 “Capitán General Justo José de Urquiza”; la Escuela de Educación Técnica N.º 191 “María Reina Inmaculada”; la Escuela Secundaria N.º 48 “Congreso de Oriente”; la Escuela Secundaria N.º 28 “Nuestra Señora de Guadalupe”; la E.E.T. N.º 2 “Almirante Guillermo Brown”; la Escuela N.º 100 “Puerto Nuevo” y la Escuela Secundaria N.º 18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”.

La iniciativa busca consolidar estos espacios como instancias de aprendizaje y ejercicio de la ciudadanía, donde las voces de los jóvenes puedan transformarse en aportes concretos para pensar la ciudad del presente y del futuro.