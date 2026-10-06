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Renunció el interventor del Enacom tras casi tres años en el cargo

Juan Martín Ozores comunicó su salida del Enacom a través de un mensaje en el que repasó los principales ejes de su gestión.

6 de octubre 2026 · 07:22hs
Renunció el interventor del Enacom tras casi tres años en el cargo

El interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, presentó formalmente su renuncia al cargo luego de casi tres años al frente del organismo. El funcionario comunicó su decisión a través de un mensaje en Linkedin en el que realizó un balance de la etapa que encabezó al frente del organismo.

Ozores destacó el trabajo realizado para avanzar hacia un esquema que, según planteó, permitió modernizar el funcionamiento del ente y acompañar el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones.

Entre los principales ejes de su gestión mencionó la conectividad satelital, el desarrollo de nuevas tecnologías, la administración del espectro, la infraestructura crítica y las herramientas de financiamiento destinadas a prestadores.

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El exinterventor también señaló que uno de los objetivos fue acompañar desde el Estado la velocidad de transformación de la industria y generar condiciones para que empresas, cooperativas y prestadores pudieran ampliar sus inversiones y mejorar la prestación de servicios.

El balance de Juan Martín Ozores

En su mensaje, Ozores agradeció a los distintos actores con los que trabajó durante estos años, entre ellos empresas, prestadores, cooperativas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores del sector. “El diálogo, aun desde diferentes perspectivas, fue fundamental para avanzar”, sostuvo.

El funcionario también reivindicó la importancia de la conectividad para distintos ámbitos de la vida económica y social. En ese sentido, afirmó que se trata de una herramienta que excede la infraestructura y que resulta relevante para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades. “Me llevo el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación”, expresó Ozores.

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En el cierre de su mensaje, agradeció a quienes formaron parte de su gestión y a quienes trabajan diariamente para ampliar la conectividad en el país. “Ha sido un honor”, concluyó.

Enacom renuncia
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