Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

La obra de reconfiguración de Calle 25 de Mayoa vanza más del 20% y este martes inicia un nuevo tramo en la acera sur, entre Monte Caseros y 9 de Julio.

La Municipalidad de Paraná anunció las obras sobre 25 de Mayo.

La Municipalidad de Paraná iniciará este martes un nuevo tramo de la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo. Los trabajos comenzarán en la acera sur, entre Monte Caseros y 9 de Julio, y avanzarán progresivamente hasta Hipólito Yrigoyen.

La intervención abarcará cinco cuadras y generará modificaciones temporales en los recorridos de las líneas de colectivos que circulan habitualmente por la zona. La circulación de vehículos particulares estará permitida, aunque habrá cambios vinculados al carril destinado al transporte público.

El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Lorefice, señaló que la obra registra un avance superior al 20% y que uno de los objetivos es completar este tramo antes de diciembre.

La intención es evitar que los trabajos interfieran con la actividad comercial durante el período de mayor movimiento por las fiestas de fin de año.

Cambios en los recorridos del transporte público

El Municipio prevé finalizar antes de diciembre el tramo de obra que afecta a las líneas D, F, G, H1, H2 y P2, con el objetivo de recuperar los recorridos y las paradas habituales durante el período de mayor actividad comercial.

Los plazos estarán sujetos a las condiciones climáticas, debido a que se trata de una obra a cielo abierto. Mientras continúen las tareas, se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones y consultar los canales oficiales.

Desde este martes 6 de octubre, las líneas D, F, G, H1, H2 y P2 modificarán temporalmente sus recorridos:

Línea D (vuelta): en su vuelta, circulará por Córdoba, Alameda, Buenos Aires, Urquiza, Illia y 25 de Mayo, para luego retomar su recorrido habitual.

Línea F (vuelta): circulará por Cervantes, Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Línea G (ida): circulará por Urquiza e Illia, para luego continuar por su recorrido habitual.

Línea H1 (vuelta): circulará por La Paz, Laprida, Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Línea H2 (vuelta): circulará por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires, Urquiza e Illia, para luego retomar su recorrido habitual.

Línea P2 (vuelta): circulará por Buenos Aires, Urquiza e Illia, y continuará por su recorrido habitual.

Durante el período de modificación se habilitarán dos paradas provisorias para ascenso y descenso de pasajeros: Urquiza y Plaza 1° de Mayo y Urquiza e Illia.

Las líneas A, B, C, E, L, M y P1 no tendrán modificaciones en sus recorridos.

Veredas más amplias y mejoras en el arbolado

La intervención contempla la reconstrucción de las veredas y la incorporación de mejoras destinadas a favorecer la accesibilidad. También incluye trabajos sobre el arbolado urbano y la recuperación de los espacios verdes.

Según explicó Lorefice, las tareas sobre los ejemplares se realizan con asesoramiento de profesionales municipales de Parques y Paseos, con el objetivo de preservar los árboles existentes y mejorar sus condiciones de crecimiento.

Una de las modificaciones será la ampliación de las cazuelas que rodean a los ejemplares. Estas tendrán continuidad a lo largo de las veredas y solo serán interrumpidas por los accesos vehiculares.

Algunas podrán alcanzar entre 10 y 30 metros de extensión, lo que permitirá aumentar la superficie destinada a la absorción del agua de lluvia.

“Estos árboles han sufrido durante mucho tiempo estar dentro de una vereda con una cazuela muy pequeña”, señaló el funcionario.

Recomponen desagües y suman nuevas especies

La obra también incluye la recomposición de desagües que presentaban fisuras o pérdidas de agua. En algunos sectores, esos inconvenientes habían favorecido el crecimiento de las raíces hacia las instalaciones.

Las tareas se realizan procurando preservar las raíces y evitar daños en los ejemplares existentes.

Además, se incorporarán nuevas especies para completar el arbolado de línea y se recuperarán sectores verdes. El objetivo es contribuir a reducir el efecto de isla de calor en el área central.

El avance dependerá del clima

Los plazos de ejecución estarán sujetos a las condiciones climáticas debido a que se trata de una obra a cielo abierto.

Mientras continúen las tareas, el Municipio solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones en la zona de obra y consultar los canales oficiales para conocer las modificaciones en el transporte público.