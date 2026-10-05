Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

En un procedimiento en la ruta 12, un hombre reconoció que llevaba cocaína y el narcotest confirmó la presencia de la droga. Fueron secuestrados 80 gramos.

5 de octubre 2026 · 21:57hs
Un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control sobre la ruta 12. 

Un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control sobre la ruta 12. 

Un hombre que circulaba en automóvil por la Ruta Nacional 12 fue descubierto con 80 gramos de cocaína ocultos en uno de sus bolsillos, durante un control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Gualeguay.

LEER MÁS: Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

El procedimiento en la ruta 12

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 260 de la Ruta 12, en inmediaciones del acceso a Aldea Asunción. Intervinieron efectivos de la Sección Gualeguay, dependiente del Escuadrón 56 Gualeguaychú.

Los uniformados realizaban tareas preventivas cuando detuvieron la marcha de un automóvil que se desplazaba desde General Galarza con destino a Gualeguay. Durante el control, los efectivos observaron que el conductor tenía un bulto prominente en uno de los bolsillos de su ropa, por lo que le solicitaron que exhibiera qué llevaba.

De acuerdo con la información del procedimiento, el propio hombre manifestó espontáneamente ante los uniformados que se trataba de cocaína. Ante esa situación y con la presencia de testigos, los agentes realizaron un palpado superficial y encontraron una bolsa de nylon que contenía una sustancia blanca en polvo.

El narcotest confirmó que era cocaína

Los efectivos sometieron el material encontrado a una prueba de narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados. Posteriormente, como parte de las actuaciones judiciales, se realizó el pesaje de la sustancia. El procedimiento permitió determinar que se trataba de 80 gramos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, los gendarmes comunicaron lo ocurrido al titular del Juzgado Federal de Victoria, desde donde se impartieron las correspondientes directivas.

Por disposición judicial, el procedimiento fue trasladado hasta la dependencia de Gendarmería para continuar con la inspección del vehículo y completar las diligencias vinculadas con el hallazgo, publicó R2820.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal de Victoria, en el marco de una causa iniciada por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Desde la fuerza indicaron que el operativo formó parte de las tareas preventivas y de control desarrolladas sobre las rutas nacionales para detectar el transporte de estupefacientes y otros delitos de competencia federal.

Ruta 12 Hombre cocaína control
Noticias relacionadas
El accidente fue en avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo, en Paraná. 

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

El hecho ocurrió en el Paraje Las Delicias, departamento Federal, en 2024.

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

La Policía intervino tras un llamado de alerta por detonaciones en zona de cortada U y las vías, en Paraná 

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en Villa Elisa. Una joven motociclista de 17 años resultó con heridas graves 

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Ver comentarios

Lo último

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ultimo Momento
Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Con dos golazos de por medio, Banfield y Rosario Central repartieron puntos

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Calle 25 de Mayo: este martes comienzan nuevos trabajos en Paraná

Rosario Romero: Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes

Rosario Romero: "Las puertas están abiertas para escuchar las inquietudes de los jóvenes"

Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud

Salud Mental: AmasAndo suma un nuevo espacio de trabajo y comercialización en el Mercado Sud

Arroyo Espinillo: analizan el agua y refuerzan la vigilancia

Arroyo Espinillo: analizan el agua y refuerzan la vigilancia

Comercio electrónico: empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones

Comercio electrónico: empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones

Dejanos tu comentario