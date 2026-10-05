Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

En un procedimiento en la ruta 12, un hombre reconoció que llevaba cocaína y el narcotest confirmó la presencia de la droga. Fueron secuestrados 80 gramos.

Un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control sobre la ruta 12.

Un hombre que circulaba en automóvil por la Ruta Nacional 12 fue descubierto con 80 gramos de cocaína ocultos en uno de sus bolsillos, durante un control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Gualeguay.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 260 de la Ruta 12, en inmediaciones del acceso a Aldea Asunción. Intervinieron efectivos de la Sección Gualeguay, dependiente del Escuadrón 56 Gualeguaychú.

Los uniformados realizaban tareas preventivas cuando detuvieron la marcha de un automóvil que se desplazaba desde General Galarza con destino a Gualeguay. Durante el control, los efectivos observaron que el conductor tenía un bulto prominente en uno de los bolsillos de su ropa, por lo que le solicitaron que exhibiera qué llevaba.

De acuerdo con la información del procedimiento, el propio hombre manifestó espontáneamente ante los uniformados que se trataba de cocaína. Ante esa situación y con la presencia de testigos, los agentes realizaron un palpado superficial y encontraron una bolsa de nylon que contenía una sustancia blanca en polvo.

El narcotest confirmó que era cocaína

Los efectivos sometieron el material encontrado a una prueba de narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados. Posteriormente, como parte de las actuaciones judiciales, se realizó el pesaje de la sustancia. El procedimiento permitió determinar que se trataba de 80 gramos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, los gendarmes comunicaron lo ocurrido al titular del Juzgado Federal de Victoria, desde donde se impartieron las correspondientes directivas.

Por disposición judicial, el procedimiento fue trasladado hasta la dependencia de Gendarmería para continuar con la inspección del vehículo y completar las diligencias vinculadas con el hallazgo, publicó R2820.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal de Victoria, en el marco de una causa iniciada por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Desde la fuerza indicaron que el operativo formó parte de las tareas preventivas y de control desarrolladas sobre las rutas nacionales para detectar el transporte de estupefacientes y otros delitos de competencia federal.