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Una joven está grave tras ser atropellada por un auto que se movió sin conductor en Concordia

Una joven quedó en estado crítico en Concordia tras ser atropellada por un Ford Ka que se desplazó sin conductor.

22 de junio 2026 · 10:50hs
Una joven quedó en estado crítico en Concordia tras ser atropellada por un Ford Ka que se desplazó sin conductor.

Una joven quedó en estado crítico en Concordia tras ser atropellada por un Ford Ka que se desplazó sin conductor.

Un dramático accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Tavella, en Concordia, dejando como saldo a una joven en estado crítico tras ser colisionada por un automóvil que se desplazó sin conductor.

En el hecho intervino de forma inmediata el personal policial. De acuerdo con las declaraciones del dueño del automóvil —un Ford Ka—, el vehículo se encontraba estacionado frente a un domicilio de la mencionada avenida.

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Al intentar ingresar el rodado al garaje de su vivienda, el conductor habría quitado el cambio y liberado el freno de mano. Esta negligente e involuntaria maniobra provocó que el coche descendiera por la pendiente de la vereda, incorporándose sin control hacia la cinta asfáltica.

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En ese instante, una motocicleta que circulaba en sentido sur-norte —conducida por un hombre que iba acompañado por una mujer— colisionó con el automóvil.

Acompañante sufrió lesiones graves

A raíz del choque, la acompañante de la moto sufrió un Politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave; trauma cerrado toracoabdominal, contusión pulmonar bilateral; y edema cerebral y hemorragia.

Debido a este cuadro de extrema gravedad, la mujer permanece sedada, intubada, con asistencia respiratoria mecánica y bajo un estricto tratamiento médico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado.

En el lugar del hecho se continuaron realizando las diligencias y las pericias correspondientes de rigor, coordinadas por la justicia local en función del carácter gravísimo de las lesiones constatadas.

Joven grave atropellada
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