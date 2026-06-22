Entre Ríos finalizó segundo en el Argentino de Mini Básquet de la Región NEA

Los gurises Selección de Entre Ríos culminaron su participación con un saldo positivo de tres victorias y una derrota.

Entre Ríos finalizó en el segundo puesto en la Primera Fase del Campeonato Argentino Masculino de Federaciones de Mini - Región NEA que se desarrolló en Corrientes. El balance es altamente positivo para un equipo que representó de gran manera al básquet entrerriano, mostrando compromiso y un palpable progreso en el tiempo de preparación y competencia.

Los dirigidos por Juan Ignacio Conti y Gerónimo Díaz Vélez finalizaron con un récord de tres triunfos y una derrota. Los gurises habían iniciado su camino con una sólida victoria sobre Misiones por 122 a 49 y posteriormente superaron a Formosa por 110 a 49, cerrando la jornada del sábado con puntaje ideal.

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El único traspié llegó el domingo por la mañana ante Chaco (83-84), seleccionado que finalmente se quedó con el primer puesto de la región y la clasificación a la siguiente instancia nacional.

Lejos de sentir el golpe, los entrerrianos mostraron personalidad en el último compromiso y lograron imponerse por un ajustado 79 a 78 frente a Corrientes, cerrando de la mejor manera su participación en el certamen.

Más allá del resultado deportivo y de la imposibilidad de avanzar de ronda, el balance para Entre Ríos es ampliamente favorable. El plantel mostró compromiso, compañerismo y una gran identidad de juego, representando de excelente manera al básquet entrerriano en una categoría donde la formación y el desarrollo de los jóvenes deportistas constituyen los principales objetivos.

El próximo fin de semana, será tiempo para las chicas entrerrianas. La rama femenina disputará la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones Mini también en Corrientes; el Club Córdoba será escenario del cuadrangular entre el equipo anfitrión, Chaco, Misiones y Entre Ríos.

Resultados del Campeonato Argentino Masculino de Federaciones de Mini Básquet

Grupo 2: NEA – Masculino

19/06 | Chaco 106-53 Formosa

19/06 | Corrientes 119-55 Misiones

20/06 | Entre Ríos 122-49 Misiones

20/06 | Corrientes 139-46 Formosa

20/06 | Entre Ríos 110-46 Formosa

20/06 | Corrientes 55-69 Chaco

21/06 | Formosa 81-80 Misiones

21/06 | Chaco 84-83 Entre Ríos

21/06 | Chaco 86-44 Misiones

21/06 | Corrientes 79-78 Entre Ríos

PLANTEL DE ENTRE RIOS

Juan Francisco Benítez – Neptunia (ADBG)

Alejo Bernardini – Quique (APB

Ciro Britos – Progreso (ABSE)

Gerónimo Chaires – SyD San José (ACB)

Bautista Delgui – Racing (ADBG)

Thiago Clemente – Neuquen (APB)

Cayetano Falco – La Unión (ACB)

Emilio Gelroth – Unión de Crespo (APB)

Amadero Hildt – Colegio San José (ABC)

Adolfo Martinolich – Neptunia (ADBG)

Santino Panizza – Peñarol (ADBG)

Bautista Reist – Quique (APB)

Leonidas Schamne – Parana Rowing (APB)