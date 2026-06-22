Jorge Gerard será distinguido con el título Doctor Honoris Causa

La UCU distinguirá al exrector de la UNER por su trayectoria en educación superior y su impulso al desarrollo científico y tecnológico de Entre Ríos.

El exrector y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) recibirá el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción académica otorgada por la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). La ceremonia se realizará el próximo 10 de septiembre, a las 19, en el Salón de Actos de la universidad.El reconocimiento pone en valor una trayectoria marcada por el compromiso con la educación superior, el desarrollo científico y la construcción colectiva de una universidad pública profundamente vinculada con el territorio.

La distinción reconoce su labor como secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos durante el período 2019-2023, una etapa en la que impulsó políticas destinadas a fortalecer el sistema científico y tecnológico provincial y a profundizar la articulación entre el Estado, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las universidades entrerrianas.

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Asimismo, el reconocimiento se enmarca en un convenio suscripto en diciembre de 2020, que permitió desarrollar un programa de formación de recursos humanos altamente calificados mediante becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas entre el CONICET y las universidades participantes, fortaleciendo la capacidad científica instalada en el territorio.

Una forma de construir la universidad pública

Según consigna el portal de la UNER, la trayectoria de Gerard forma parte de una etapa significativa en la historia reciente de la UNER. Como rector durante los períodos 2010-2014 y 2014-2018, impulsó procesos de crecimiento académico e institucional que ampliaron el alcance de la Universidad y fortalecieron su presencia territorial.

Durante su gestión se promovió la apertura y consolidación de nuevas propuestas académicas, entre ellas las carreras de Medicina, Medicina Veterinaria e Ingeniería Mecatrónica, hitos en la historia institucional que ampliaron las oportunidades de formación para miles de estudiantes entrerrianos y de la región.

También impulsó políticas de Bienestar Estudiantil orientadas a fortalecer el acompañamiento integral de las trayectorias universitarias, promoviendo espacios dedicados al deporte, la participación estudiantil y el desarrollo personal de quienes transitan la Universidad.

En la Facultad de Ciencias de la Alimentación se desempeñó como Secretario Académico y fue Decano desde 1994 al 2006 dejando una impronta más que significativa para esa casa de estudios.