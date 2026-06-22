Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Con los goles anotado ante Austria por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Selección argentina alcanzó los 18 tantos en la máxima cita del fútbol y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

El astro rosarino dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había establecido el récord con 16 conquistas, para quedar en soledad en la cima de una de las estadísticas más prestigiosas del fútbol internacional.

#FIFAWorldCup Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal pic.twitter.com/gLYvHAcnsM

La nueva marca llegó en medio de otro brillante comienzo mundialista para Messi. En el debut de Argentina frente a Argelia, el capitán se despachó con un hat-trick en la victoria por 3 a 0. Días más tarde volvió a hacerse presente en la red ante Austria y alcanzó una cifra reservada para las grandes leyendas del deporte.

El camino goleador

El camino goleador de Messi en los Mundiales comenzó hace dos décadas. Su primera conquista fue en Alemania 2006, cuando marcó en la goleada 6 a 0 sobre Serbia y Montenegro. Luego sumó cuatro tantos en Brasil 2014, donde fue una de las figuras del certamen con goles frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, rival al que le convirtió por duplicado.

En Rusia 2018 apenas pudo festejar una vez, nuevamente ante Nigeria. Sin embargo, su gran salto en la tabla histórica llegó en Qatar 2022. Allí anotó siete goles y fue determinante para conducir a la Selección argentina hacia la conquista del título mundial. Marcó frente a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos y Croacia, además de convertir un doblete en la recordada final ante Francia.

Ya en la edición 2026, Messi volvió a exhibir toda su vigencia. Los tres goles frente a Argelia y el tanto convertido ante Austria le permitieron alcanzar los 17 festejos mundialistas y transformarse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Los 17 goles de Messi en los Mundiales

Alemania 2006

Serbia y Montenegro (1)

Brasil 2014

Bosnia y Herzegovina (1)

Irán (1)

Nigeria (2)

Rusia 2018

Nigeria (1)

Qatar 2022

Arabia Saudita (1)

México (1)

Australia (1)

Países Bajos (1)

Croacia (1)

Francia (2)

Mundial 2026