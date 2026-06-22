Uno Entre Rios | Ovación | Messi

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Con lo goles anotado ante Austra Messi registra 18 tantos en Mundiales, superando los 16 que convirtió el alemán Miroslav Klose.

22 de junio 2026 · 15:25hs
Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Con los goles anotado ante Austria por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Selección argentina alcanzó los 18 tantos en la máxima cita del fútbol y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

El astro rosarino dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había establecido el récord con 16 conquistas, para quedar en soledad en la cima de una de las estadísticas más prestigiosas del fútbol internacional.

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Talleres fue el mejor de la fase regular del campeonato de la APB.

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

La nueva marca llegó en medio de otro brillante comienzo mundialista para Messi. En el debut de Argentina frente a Argelia, el capitán se despachó con un hat-trick en la victoria por 3 a 0. Días más tarde volvió a hacerse presente en la red ante Austria y alcanzó una cifra reservada para las grandes leyendas del deporte.

El camino goleador

El camino goleador de Messi en los Mundiales comenzó hace dos décadas. Su primera conquista fue en Alemania 2006, cuando marcó en la goleada 6 a 0 sobre Serbia y Montenegro. Luego sumó cuatro tantos en Brasil 2014, donde fue una de las figuras del certamen con goles frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, rival al que le convirtió por duplicado.

En Rusia 2018 apenas pudo festejar una vez, nuevamente ante Nigeria. Sin embargo, su gran salto en la tabla histórica llegó en Qatar 2022. Allí anotó siete goles y fue determinante para conducir a la Selección argentina hacia la conquista del título mundial. Marcó frente a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos y Croacia, además de convertir un doblete en la recordada final ante Francia.

Ya en la edición 2026, Messi volvió a exhibir toda su vigencia. Los tres goles frente a Argelia y el tanto convertido ante Austria le permitieron alcanzar los 17 festejos mundialistas y transformarse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Los 17 goles de Messi en los Mundiales

Alemania 2006

  • Serbia y Montenegro (1)

Brasil 2014

  • Bosnia y Herzegovina (1)
  • Irán (1)
  • Nigeria (2)

Rusia 2018

  • Nigeria (1)

Qatar 2022

  • Arabia Saudita (1)
  • México (1)
  • Australia (1)
  • Países Bajos (1)
  • Croacia (1)
  • Francia (2)

Mundial 2026

  • Argelia (3)
  • Austria (2)
Messi Goleador Juegos Mundiales
Noticias relacionadas
Lionel Messi le está dando la victoria a la Selección Argentina.

La Selección Argentina ganó y está en los 16avos de final del Mundial 2026

entre rios finalizo segundo en el argentino de mini basquet de la region nea

Entre Ríos finalizó segundo en el Argentino de Mini Básquet de la Región NEA

Se acerca la definición de Paraná Campaña.

Viale FBC sacó ventajas en las semifinales de Paraná Campaña

patronato no alcanzo el objetivo al cierre de la primera rueda

Patronato no alcanzó el objetivo al cierre de la primera rueda

Ver comentarios

Lo último

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Ultimo Momento
APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el Canto de Alabanza

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el "Canto de Alabanza"

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Policiales
Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

Una joven está grave tras ser atropellada por un auto que se movió sin conductor en Concordia

Una joven está grave tras ser atropellada por un auto que se movió sin conductor en Concordia

Ovación
APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Calentaron la noche en el Club Ministerio

Calentaron la noche en el Club Ministerio

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el Canto de Alabanza

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el "Canto de Alabanza"

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

El gobierno adelanta al viernes el feriado por el Día del Trabajador Estatal 

El gobierno adelanta al viernes el feriado por el Día del Trabajador Estatal 

Jorge Gerard será distinguido con el título Doctor Honoris Causa

Jorge Gerard será distinguido con el título Doctor Honoris Causa

Reforma jubilatoria: los intendentes de Juntos, vecinalistas y del PJ expondrán en el Senado

Reforma jubilatoria: los intendentes de Juntos, vecinalistas y del PJ expondrán en el Senado

Dejanos tu comentario