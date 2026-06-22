Viale FBC sacó ventajas en las semifinales de Paraná Campaña

La V Azulada derrotó como visitante a Atlético María Grande, por la ida de las semifinales de Paraná Campaña. Además, hubo empate en Piedras Blancas.

Se jugaron la ida de las semifinales del Torneo Apertura con la Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) , dejando las series abiertas de cara a los partidos revancha del próximo domingo.

En el Estadio Conrado Schamle, en el encuentro entre Atletico María Grande y Viale FBC, el visitante logró llevarse un gran triunfo por la mínima debido al tanto en su propia valla de Kevin Santacruz en el complemento.

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El único tanto del cotejo tras un córner desde el sector izquierdo , un rechazo a medias del defensor del rojo y en la segunda jugada el mediocampista en una desafortunada maniobra la metió en su propio arco.

En el otro partido en la ciudad de Piedras Blancas, fue igualdad entre Deportivo Tuyango y Union Agrarios Cerrito. Fue igualdad 0 a 0.