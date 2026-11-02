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Nogoyá reguló el uso de monopatines: por dónde podrán circular y las exigencias

El HCD de Nogoyá estableció que circulen exclusivamente por la calzada, conservando la mano derecha. Les exigen un seguro de responsabilidad civil.

2 de noviembre 2026 · 07:42hs
Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú.

Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú.

El Concejo Deliberante del Municipio de Nogoyá sancionó en su última sesión una nueva ordenanza que establece el marco normativo para la circulación, condiciones de seguridad y régimen de sanciones de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) —comúnmente denominados monopatines eléctricos— y ciclo rodados con pedaleo asistido por motor eléctrico, en el ejido urbano.

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De acuerdo al articulado aprobado, los monopatines y bicicletas eléctricas deberán circular exclusivamente por la calzada, conservando la mano derecha y el mismo sentido de circulación. La velocidad máxima permitida se fijó en 20 km/h para toda la red vial urbana, pudiendo la autoridad de aplicación disponer zonas de velocidad reducida, de entre 5 y 10 km/h, en áreas de prioridad peatonal o en cercanías de escuelas y centros de salud.

Según consignó el sitio Paralelo 32, para la utilización de estos rodados deberán tener como mínimo 16 años cumplidos y circular en forma estrictamente individual, sin llevar acompañantes. En cuanto al equipamiento de seguridad, se exige el uso obligatorio de casco protector homologado, sistema de frenos en correcto funcionamiento, timbre o bocina, elementos refractarios en los laterales y un sistema de iluminación compuesto por luz blanca o destellante delantera y luz roja trasera. Asimismo, los propietarios deberán contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra eventuales daños a terceros.

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Por otra parte, la normativa prohíbe de manera explícita la circulación por veredas, aceras, plazas, paseos peatonales o en contramano. Tampoco estará permitido el uso de teléfonos celulares o auriculares durante la marcha, rigiendo además la norma de "Tolerancia Cero" respecto al consumo de alcohol en sangre y sustancias estupefacientes.

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Controles, retenciones y concientización

Las infracciones cometidas serán sancionadas según las previsiones del Código de Faltas Municipal. A su vez, se faculta a la Autoridad de Aplicación a efectuar la retención preventiva del vehículo cuando el conductor sea menor de 16 años, se detecte alcoholemia positiva o cuando la falta de elementos de seguridad implique un peligro inminente para la circulación.

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Finalmente, la ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la promulgación para diseñar e instrumentar campañas públicas de educación y concientización sobre micromovilidad en la comunidad.

Nogoyá Monopatines
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