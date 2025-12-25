Uno Entre Rios | Ovación | falleció

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Referente del periodismo paranaense, dejó huella en la radio y en la cobertura de Patronato, con análisis claros, respeto profesional y pasión por el fútbol.

25 de diciembre 2025 · 21:51hs
José Antonio Venturino, conocido como el Jocho, fue una voz reconocida del periodismo deportivo local. Brilló como comentarista en la década del 90, acompañó campañas de Patronato y dejó una marca por su mirada precisa, su ética profesional y su compromiso con la radio paranaense y federal, siempre respetado por colegas y oyentes.

El periodismo deportivo de Paraná despide a una de sus voces más reconocidas. Falleció José Antonio Venturino, el Jocho, destacado comentarista que supo ganarse un lugar de referencia por su forma de leer el juego y transmitir conceptos con claridad y respeto.

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Durante la década del 90 fue una de las figuras centrales de La Fiesta del Fútbol, ciclo desde el cual recorrió el país siguiendo las campañas de Patronato. En aquellas coberturas, Venturini se destacó como comentarista principal, aportando análisis precisos y una mirada profunda sobre cada partido, sin estridencias y con un fuerte compromiso profesional.

Su trayectoria estuvo ligada a la radio, con extensas transmisiones en FM Río y, posteriormente, en FM Litoral, emisoras desde las cuales dejó una impronta reconocible y formó escuela para generaciones posteriores de periodistas deportivos.

Respetuoso del oficio, apasionado por el fútbol y querido por colegas y oyentes, el Jocho construyó una carrera basada en la coherencia, el trabajo y la honestidad intelectual. Su legado permanece en la memoria del periodismo local y en cada transmisión donde el análisis fue tan importante como el juego mismo.

