El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco no renovará su contrato con River Plate, quedará libre en enero y analiza su futuro, con una oferta concreta de Atlético Nacional.

26 de diciembre 2025 · 16:48hs
Milton Casco, oriundo de María Grande, Entre Ríos, es uno de los futbolistas a los que Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta de cara a la próxima temporada, por lo que no renovará su contrato con River Plate. De esta manera, a partir de enero quedará con el pase en su poder y ya analiza distintas opciones para continuar su carrera profesional.

El lateral, surgido de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, había despertado el interés del presidente Carlos Anacleto, quien recientemente logró la repatriación de Nacho Fernández. Sin embargo, el entrerriano nacido en María Grande tiene grandes posibilidades de seguir jugando en el exterior.

LEER MÁS: River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Desde Atlético Nacional buscan al entrerriano Milton Casco

En las últimas horas, el periodista colombiano Felipe Sierra informó que Atlético Nacional realizó una oferta formal para incorporar a Casco como agente libre. El conjunto de Medellín, que al igual que River Plate disputará la próxima Copa Sudamericana, busca sumar experiencia a su plantel y ve con buenos ojos la llegada del defensor.

Por el momento, no hubo una respuesta por parte del futbolista, que conquistó 13 títulos con la camiseta del Millonario. De todos modos, Casco no tiene intención de retirarse y desea continuar en actividad por un tiempo más. Resta definir si su próximo destino estará en el fútbol colombiano o en otro mercado.

