Recreativo perdió en su debut en la Liga Federal

Como local, Recreativo cayó por 79 a 78 con Rivadavia Juniors de Santa Fe, en el estreno de la Zona A de la Conferencia Litoral del certamen.

7 de marzo 2026 · 19:14hs
Recreativo cayó ante su público.

Recreativo tuvo un debut con el pie izquierdo en la Liga Federal de Básquet. El viernes por la noche, como local, el Bochas cayó por 79 a 78 en el estadio Antonio Zorzet ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, en el inicio de la Zona A de la Conferencia Litoral.

El Bochas tuvo un promisorio primer cuarto en el que acabó adelantado en el tablero por cinco puntos (23-18), pero en el segundo tramo llegó la recuperación del conjunto santafesino que secó al anfitrión y pasó a ganarlo por siete (41-34).

El equipo paranaense se recuperó y no dejó a su rival escaparse durante el tercer cuarto, en el que consiguió igualar el desarrollo (50-50) aunque acabó yéndose al descanso abajo por cuatro puntos: 58-54.

Recreativo achicó distancias y a solo 27 segundos del final consiguió ponerse a un punto con un triple de Francisco Frávega (79-78), sin embargo, Rivadavia manejó muy bien la última ofensiva y acabó gastando el tiempo hasta el sonido de la chicharra. Fue victoria de los visitantes en el estreno.

En el anfitrión hubo dos goleadores destacados: Lucio Frávega y Juan Krapp aportaron 17 puntos cada uno, aunque el segundo además tomó ocho rebotes. En cuanto al equipo de Emanuel Schifitto, contaron con el máximo anotador del juego: Mauro Natta convirtió 20 puntos, tomó ocho rebotes y otorgó dos asistencias.

Como sigue la Conferencia Litoral de la Liga Federal

Este sábado habrá continuidad en la Liga Federal con la disputa de los dos encuentros restantes de esta jornada. Urquiza de Santa Elena recibirá a Sionista y La Armonía de Colón visitará a Gimnasia de Santa Fe: ambos encuentros comenzarán a las 21.

En la primera fecha queda libre Quique, que igual debutará el domingo en el inicio de la segunda jornada recibiendo al Bochas conducido por Oscar Heis.

