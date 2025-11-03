Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Belgrano se quedó con el clásico

Por la 12ª fecha de la Liga Paranaense, el Mondonguero se impuso por 2 a 1 sobre Atlético Paraná. El miércoles completan la fecha Sportivo Urquiza e Instituto.

3 de noviembre 2025 · 19:42hs
El choque de la fecha 12 de la Liga Paranaense fue en cancha de Ministerio.

El choque de la fecha 12 de la Liga Paranaense fue en cancha de Ministerio.

Belgrano se impuso en el clásico más antiguo del fútbol local. Por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), el Mondonguero se impuso como local (en cancha de Ministerio) por 2 a 1 sobre Atlético Paraná.

Elías Salas y Adriano Godoy marcaron los tantos del cuadro Albiceleste, mientras que Josué Correa descontó para el Gato.

Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles

El Santo es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

Los otros resultados de la fecha, registrados el domingo, fueron: Palermo 6 (Brian Miño en dos oportunidades, Diego Gómez en dos oportunidades, Axel Montero y Brian Franco en contra)-Los Toritos 2 (Exequiel Saavedra y Jonathan Valenzuela), Argentino Juniors 1-Neuquén 1, San Benito 0-Patronato 0, Peñarol 2 (Nahuel Saturno y Valentín Narváez)-Camioneros 0 y Oro Verde 0-Don Bosco 3 (Mauricio Domínguez en dos oportunidades e Isaías Schneider).

Las posiciones son: Patronato 29 puntos; Peñarol 22; Don Bosco 21; Neuquén 20; Atlético Paraná, Oro Verde, Sportivo Urquiza (*) e Instituto (*) 16; Belgrano 14; Universitario, Camioneros, Palermo y Argentino Juniors 12; San Benito 9 y Los Toritos 1. (*): Juegan el miércoles.

Sportivo Urquiza e Instituto completan el miércoles

La fecha 12 del Torneo Clausura de la LPF se completará el miércoles, desde las 16 (Sub 23 a las 14), con el duelo en La Floresta entre Sportivo Urquiza e Instituto.

