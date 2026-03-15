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Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

Hay nueve equipos en la Liga Parananse y 90 en ligas independientes, con más de 1.000 jugadoras de fútbol. Hay un proyecto presentado que promueve la actividad.

15 de marzo 2026 · 10:58hs
Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

Hay nueve equipos en la Liga Parananse y 90 en ligas independientes

Foto: Gentileza Nicolás Almeira

Hay nueve equipos en la Liga Parananse y 90 en ligas independientes, con más de 1.000 jugadoras de fútbol. Hay un proyecto presentado que promueve la actividad
Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

Paraná busca consolidarse como capital del fútbol femenino entrerriano

El crecimiento del fútbol femenino en Argentina se refleja cada vez más en estadísticas, torneos y proyectos institucionales. Un informe que fue armado por WINN SPORTS Y VOICES! difundido el 8 de marzo de 2026 reveló que una de cada cuatro mujeres jugó al fútbol al menos una vez en el último año, lo que confirma que la disciplina dejó de ser marginal para convertirse en un fenómeno social y deportivo en expansión. Este avance también tiene impacto en las provincias.

Paraná fútbol femenino

En Entre Ríos, el crecimiento de la actividad se refleja en la cantidad de equipos y jugadoras que participan en ligas y torneos. En Paraná, por ejemplo, el fútbol femenino reúne actualmente a nueve equipos de Primera División en la Liga Paranaense- Atlético Paraná, Camioneros, San Benito, Arenas, Belgrano, San Benito Paraná, Neuquén, Villa Fontana y Oro Verde-, mientras que las ligas independientes agrupan a aproximadamente 90 equipos con más de 1.500 jugadoras

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Cada fin de semana, las canchas de la ciudad son testigos del talento, la entrega y la emoción de mujeres que defienden los colores de sus clubes con orgullo y demuestran que el fútbol femenino no es una moda pasajera, sino una realidad que crece y se afianza año tras año.

En ese contexto, el 20 junio del 2024 ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley para “Promover y visibilizar la participación de las mujeres en el ámbitos deportivo provincial”. Ya en abril de 2025 se había declarado a la ciudad de Paraná como “Capital Provincial del Fútbol Femenino”.

Paraná fútbol femenino (4)

El proyecto del fútbol femenino

La iniciativa, presentada por el diputado Juan Manuel Rossi junto a otros legisladores, busca reconocer el crecimiento sostenido de esta disciplina y su papel en la formación deportiva de niñas y mujeres.

Paraná fútbol femenino (1)

El proyecto, cuya autoría Rossi comparte con María Taborda, Carolina Stritemberger y Rubén Satelli, plantea además la colocación de una placa conmemorativa en la Plaza Mujeres Entrerrianas, como forma de visibilizar el aporte de jugadoras, entrenadoras y dirigentes que impulsaron el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad.

De esta manera, el crecimiento nacional del fútbol femenino y las iniciativas legislativas provinciales convergen en un mismo objetivo: consolidar un espacio deportivo con mayor reconocimiento institucional. Si la iniciativa avanza en la Legislatura, Paraná no solo será un punto clave en la práctica de este deporte en Entre Ríos, sino también un símbolo del proceso de expansión que vive el fútbol femenino en todo el país.

"El proyecto actualmente está en la comisión de Deporte y en la Banca de las Mujeres, son las dos comisiones que lo tienen para su análisis. Intentamos varias veces que lo puedan considerar pero está frenado", expresó a UNO su autor sobre el primer proyecto de este tipo que se ha presentado en Entre Ríos.

“Inicio con mujeres deportistas ya que es más injusto y más difícil para ellas que para los varones practicar un deporte y trabajar en ámbitos deportivos. Recorrimos varios clubes y detectamos problemas, entre éstos la organización de los horarios para que las mujeres puedan jugar, la falta de canchas, de vestuarios, de recursos de traslado, ya que las madres no podían dejar a sus hijos para ir a entrenar”, describió.

Además el diputado provincial indicó que la iniciativa tuvo una gran difusión en su momento ya que también incluye un incentivo económico para clubes y deportistas destacadas, para que puedan llegar al profesionalismo o el paso a competencia internacional, vestuarios adecuados y guarderías para niñas y niños durante la práctica deportivas.

Paraná fútbol femenino (3)

"En eso también intimismos mucho, también en la paridad de género en las comisiones directivas, en los equipos técnicos y en los medios de comunicación deportivo estatales. También en las categoría formativas femeninas en clubes desde la iniciación deportiva hasta juveniles, eso también porque veíamos que no había oferta por ahí para las chicas como hay para los para los varones y bueno, la difusión en los medios públicos de los eventos deportivos de la mujeres. Eso también es muy dispar, se le da más espacio a los a los hombres o a los clubes masculinos”, relató y acotó que encontraron resistencia en algunos clubes del interior.

“Entendemos que esto busca favorecer a las instituciones deportivas porque se sumarían muchas más mujeres como socias y a participar de la vida social del club. Y como hay brechas en el trabajo y en muchos ámbitos de la vida, hay una brecha de genero también en los ámbitos deportivos. Queremos que el mundo deportivo deje de ser solo de varones”.

Producción periodística: Evangelina Ortiz

Fútbol fútbol femenino Paraná Liga Liga Paranaense
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