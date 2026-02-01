Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Rowing venció en el Parque Berduc a Echagüe. El Remero conquistó los dos duelos que protagonizó el fin de semana ante el AEC.

Rowing dominó, otra vez, el clásico paranaense en el ámbito argentino. El Remero derrotó este domingo 3 a 0 a Echagüe en el juego que marcó el inicio de la segunda rueda de la primera fase de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, Zona A.

Los parciales del encuentro disputado en el estadio cubierto del parque escolar Enrique Berduc, escenario donde el PRC oficia de anfitrión, fueron de 27-25, 25-16 y 30-28.

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

De esta manera, Rowing cerró un gran fin de semana en el cuarto weekeend de competencia al imponerse en los dos duelos que protagonizó ante el Negro de calle 25 de mayo.

Por la misma zona Villa Dora de Santa Fe superó como local a Libertad de San Jerónimo por 3 a 1, con parciales de 25-17, 23-25, 25-23 y 25-19.

Como sigue el camino de Rowing y Echagüe

Los representantes paranaenses se presentarán el próximo sábado en cuyo. A partir de las 21, Rowing enfrentará a Obras de San Juan en el estadio Aldo Conti. A la misma hora, Echagüe visitará a Unión Vecinal de Trinidad. También jugarán Libertad de San Jerónimo-Lafinur de San Luis y Villa Dora-La Caleta de Córdoba