Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Como local, Rocamora perdió ante Pergamino Básquet en tiempo suplementario por 84-82, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora perdió en el primer partido del 2026 por 84-82 (77-77) frente a Pergamino Básquet, en tiempo suplementario, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El lunes el Rojo volverá a jugar y recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Cambió el año, pero no cambiaron algunas cosas para un Rocamora que repitió errores de partidos anteriores y nuevamente se nubló a la hora de tener que cerrar un juego de local. Tuvo cosas positivas también porque si bien en el primer cuarto estuvo 12 puntos abajo en el segundo se mostró mucho mejor y quedó 12 puntos arriba. Sin embargo, se quedó sin nafta cuando las papas quemaron y el rival no lo perdonó.

En la prórroga Rocamora se notó más nervioso todavía, de las veces que fue a la línea empezó a flaquear y del otro lado no pasó lo mismo. Aun así, llegó con vida al cierre, pero tampoco estuvo preciso y arrancó el año con el pie izquierdo.

Los otros entrerrianos en la Liga Argentina

Este viernes La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú jugarán su primer partido del año. Desde las 21.30, La Unión recibirá a Pergamino Básquet; mientras que desde las 22, Central Entrerriano será anfitrión de Villa Mitre