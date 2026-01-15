Uno Entre Rios | Ovación | Gualeguaychú

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Uno de los colectivos que trasladaba a un grupo de integrantes de la Butteler fue detenido en Gualeguaychú. Había drogas y un arma escondida.

15 de enero 2026 · 21:10hs
El allanamiento fue en Gualeguaychú durante la jornada de este miércoles.

San Lorenzo perdió por 2-1 ante Deportivo Cúcuta en su estreno en 2026, pero la principal noticia que marcó el primer partido del Ciclón en Montevideo fue la incautación de drogas y de un arma de fuego con la que viajaban en un colectivo un grupo de hinchas pertenecientes a La Butteler.

Pasaron por Gualeguaychú rumbo a Montevideo

La barra azulgrana realizó su viaje a Uruguay en distintos micros de larga distancia. Sin embargo, uno fue detenido en Gualeguaychú (Entre Ríos) tras ser revisado por las fuerzas de la Gendarmería en el marco del programa Tribuna Segura que implementa el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En el interior del vehículo, los gendarmes encontraron bolsas de marihuana y de cocaína, un arma blanca y, en el fondo del panel del conducto del aire acondicionado, una pistola Bersa calibre 9 mm, con 15 cartuchos en condiciones de ser usados, a la que se le hicieron estudios para comprobar la presencia de huellas dactilares.

Los pasajeros quedaron demorados y se les abrió una causa, pero ya fueron liberados. Ninguno se hizo responsable del arma por lo que la causa quedó con el rótulo de “averiguación de tenencia”, según explicó el periodista especializado Gustavo Grabia.

El resto de colectivos llegaron sin inconvenientes al partido y todo transcurrió con normalidad en Uruguay. En la cancha, el Ciclón cayó 1-0 ante Cúcuta: el equipo de Damián Ayude inició de gran manera, pero flaqueó en el segundo tiempo tras una serie de modificaciones y perdió tras el gol de Luifer Hernández. Ahora, jugará el sábado ante Cerro Porteño, también en la capital uruguaya.

