Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

Tomás de Rocamora perdió este martes como local ante El Talar en tiempo suplementario, por 73 a 68, en una nueva presentación en la Liga Femenina de Básquet, Conferencia Sur. Las Rojas recibirán el jueves en el estadio Julio César Paccagnella a Berazategui.

Luna Cao fue la figura del juego con 16 puntos, 20 rebotes y 5 tapas; Agustina Marín fue goleadora con 21 puntos y Luciana Delabarba finalizó con 16. En el local, Nerea Schmidt sumó 17 unidades y 8 tableros mientras que Paula Santini aportó 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

La ajustada derrota de Rocamora

Con una temperatura de más de 35 grados, los dos equipos lo dieron todo y terminó ganando el que estuvo más preciso en el tiempo extra y que contó con labores de alto nivel de Luna Cao, Luciana Delabarba y Agustina Marín.

Rocamora también tuvo sus cosas, y muy positivas, con un primer cuarto que lo arrancó muy bien y en el que sacó 12 puntos de diferencia (14-2). Nerea Schmidt fue importante en ese arranque para un cierre 21-14.

Después el partido se emparejó, Rocamora perdió poder de gol, de la mano de Marín y Delabarba la visita mejoró mucho, cerró un parcial 20-9 y se fue arriba 30-34. La mejor versión del local se vio en el tercer cuarto, nuevamente con Schmidt sumando mucho y Santini empezando a lastimar cada vez más. A pesar de los bombazos de Delabarba, las rojas retomaron el dominio y y quedaron por adelante (52-48).

En el último parcial, la que se destapó con más triples fue Marín para que El Talar vuelva a liderar el marcador. La polenta de Cao en la pintura también fue determinante, aunque las dueñas de casa no se entregaron. La armó Santini la definió Battioni y el partido quedó igualado (62-62). Las respuestas físicas no fueron las mismas en el suplementario, Rocamora estuvo adelante una vez aunque el tándem Delabarba-Cao siguió haciendo de las suyas para asegurar el triunfo Aurinegro.