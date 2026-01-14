Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

El Talar venció a Tomás de Rocamora 73 a 68 en tiempo extra. Las Rojas recibirán el jueves a Berazategui.

14 de enero 2026 · 10:18hs
Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

Tomás de Rocamora perdió este martes como local ante El Talar en tiempo suplementario, por 73 a 68, en una nueva presentación en la Liga Femenina de Básquet, Conferencia Sur. Las Rojas recibirán el jueves en el estadio Julio César Paccagnella a Berazategui.

Luna Cao fue la figura del juego con 16 puntos, 20 rebotes y 5 tapas; Agustina Marín fue goleadora con 21 puntos y Luciana Delabarba finalizó con 16. En el local, Nerea Schmidt sumó 17 unidades y 8 tableros mientras que Paula Santini aportó 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Gendry Correa fue la figura de la victoria de Tomás de Rocamora ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora repitió errores y se quedó con las manos vacías.

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

La ajustada derrota de Rocamora

Con una temperatura de más de 35 grados, los dos equipos lo dieron todo y terminó ganando el que estuvo más preciso en el tiempo extra y que contó con labores de alto nivel de Luna Cao, Luciana Delabarba y Agustina Marín.

Rocamora también tuvo sus cosas, y muy positivas, con un primer cuarto que lo arrancó muy bien y en el que sacó 12 puntos de diferencia (14-2). Nerea Schmidt fue importante en ese arranque para un cierre 21-14.

Después el partido se emparejó, Rocamora perdió poder de gol, de la mano de Marín y Delabarba la visita mejoró mucho, cerró un parcial 20-9 y se fue arriba 30-34. La mejor versión del local se vio en el tercer cuarto, nuevamente con Schmidt sumando mucho y Santini empezando a lastimar cada vez más. A pesar de los bombazos de Delabarba, las rojas retomaron el dominio y y quedaron por adelante (52-48).

En el último parcial, la que se destapó con más triples fue Marín para que El Talar vuelva a liderar el marcador. La polenta de Cao en la pintura también fue determinante, aunque las dueñas de casa no se entregaron. La armó Santini la definió Battioni y el partido quedó igualado (62-62). Las respuestas físicas no fueron las mismas en el suplementario, Rocamora estuvo adelante una vez aunque el tándem Delabarba-Cao siguió haciendo de las suyas para asegurar el triunfo Aurinegro.

Rocamora El Talar Liga Femenina Berazategui
