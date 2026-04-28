Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Sionista visitará desde las 21 a Gimnasia de Santa Fe. El triunfo le permitirá alcanzar a Rivadavia en lo más alto de la tabla.

Sionista derrotó a Urquiza de Santa Elena en su última presentación en la Liga Federal.

Sionista afrontará este martes un exigente compromiso desde las 21 en la continuidad de la Liga Federal de Básquetbol, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Ricardo Húngaro Crespo, por una nueva jornada de la Zona A de la Conferencia Litoral.

Sionista afrontará un exigente compromiso este martes desde las 21 en la continuidad de la Liga Federal de Básquetbol, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Ricardo Húngaro Crespo, por una nueva jornada de la Zona A de la Conferencia Litoral.

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Como llega Sionista

El Centro Juventud llegará fortalecido luego de conseguir una valiosa victoria en su última presentación, al imponerse en el estadio Moisés Flesler frente a Urquiza de Santa Elena por 80 a 73, resultado que le permitió cortar una racha de cinco triunfos consecutivos del elenco santelenense y recuperar confianza de cara a una exigente gira.

Fuera de casa, el elenco dirigido por Santiago Pipi Vesco tiene antecedentes dispares en el certamen. En su primera salida logró un resonante triunfo justamente ante Urquiza por 67 a 58, aunque luego no pudo sostener esa línea y sufrió derrotas frente a Quique Club (73-62 en el Guillermo Gayá) y Recreativo (78-61 en el Antonio Zorzet).

El presente de Gimnasia de Santa Fe

Por su parte, Gimnasia buscará hacerse fuerte nuevamente en Santa Fe tras caer ajustadamente en su última presentación por 79 a 78 frente a La Armonía, en Colón, en un encuentro sumamente parejo que se resolvió por detalles.

En condición de local, el Mensana ha mostrado solidez, con victorias en sus dos primeras actuaciones ante La Armonía (76-67) y Recreativo (82-79), aunque también sufrió una derrota de peso en el clásico santafesino frente a Rivadavia Juniors por un cerrado 72 a 70.

Con realidades similares y la necesidad de seguir sumando para acomodarse en la tabla, el duelo promete intensidad entre dos equipos que intentarán consolidarse en una zona cada vez más competitiva. Sionista buscará reafirmar su recuperación fuera de Paraná, mientras que Gimnasia apostará a su fortaleza en casa para volver al triunfo ante su gente.

Posiciones de la Liga Federal

La tabla de posiciones de Zona A de la Conferencia Litoral es la siguiente

Rivadavia Juniors (6-1) 13

Urquiza (5-2) 12

La Armonía (4-4) 12

Sionista (4-3) 11

Recreativo (3-5) 11

Quique (2-6) 10

Gimnasia (2-5) 9