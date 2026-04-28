San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

San Lorenzo recibe al Peixe de Neymar en el Nuevo Gasómetro, en un partido histórico que será clave para el futuro de ambos en el torneo. Arranca las 19.

San Lorenzo y Santos se enfrentarán este martes, desde las 19, en el Estadio Pedro Bidegain por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón llega como líder de su zona y va por otra victoria que lo acerca a la clasificación, pero enfrente estará el histórico club brasileño con Neymar como figura excluyente.

El Ciclón sumó tres puntos de oro el viernes cuando derrotó 1-0 a Platense en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, ya que con este resultado treparon a la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura. San Lorenzo recibirá a Independiente en el cierre de la fase regular sabiendo que un empate lo clasificará a los octavos de final, e incluso una derrota podría dejarlos en puestos de playoffs, pero ahí dependerá de resultados ajenos.

En la Sudamericana, comenzó su camino igualando 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay y luego venció 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador en el Nuevo Gasómetro. Esto posiciona a San Lorenzo en la primera posición del Grupo D con cuatro puntos, y por eso ganarle a Santos lo dejará muy bien parado de cara a la segunda parte de la fase de grupos sabiendo que deberá visitar al Peixe en San Pablo y a Cuenca en suelo ecuatoriano.

Por su parte, Santos llega en una situación complicada tanto en el plano nacional como en el internacional. El fin de semana empató 2-2 frente a Bahía por el Brasileirao y quedó en la 15° posición de la tabla con 14 puntos, solamente dos más que Corinthians, que hoy se encuentra en puestos de descenso.

En la Sudamericana, el Peixe está último en el grupo con un punto, producto de perder 1-0 con Deportivo Cuenca en Ecuador y empatar 1-1 con Deportivo Recoleta en San Pablo. En este contexto, Santos va a la cancha de San Lorenzo obligado a ganar para seguir con chances de avanzar de ronda.

Tan mala es la situación del equipo en el torneo sudamericano que Cuca, entrenador del Peixe, le dio descanso a Neymar en el campeonato brasileño para que esté en óptima condición física en el Nuevo Gasómetro. “No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente”, expresó en la previa del empate con Bahía.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

La posible formación de Santos vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana

Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido