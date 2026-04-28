Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

San Lorenzo recibe al Peixe de Neymar en el Nuevo Gasómetro, en un partido histórico que será clave para el futuro de ambos en el torneo. Arranca las 19.

28 de abril 2026 · 08:36hs
Neymar visita la cancha de San Lorenzo.

Neymar visita la cancha de San Lorenzo.

San Lorenzo y Santos se enfrentarán este martes, desde las 19, en el Estadio Pedro Bidegain por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón llega como líder de su zona y va por otra victoria que lo acerca a la clasificación, pero enfrente estará el histórico club brasileño con Neymar como figura excluyente.

Cómo llegan San Lorenzo y Santos al duelo por la Copa Sudamericana

El Ciclón sumó tres puntos de oro el viernes cuando derrotó 1-0 a Platense en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, ya que con este resultado treparon a la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura. San Lorenzo recibirá a Independiente en el cierre de la fase regular sabiendo que un empate lo clasificará a los octavos de final, e incluso una derrota podría dejarlos en puestos de playoffs, pero ahí dependerá de resultados ajenos.

San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

En la Sudamericana, comenzó su camino igualando 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay y luego venció 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador en el Nuevo Gasómetro. Esto posiciona a San Lorenzo en la primera posición del Grupo D con cuatro puntos, y por eso ganarle a Santos lo dejará muy bien parado de cara a la segunda parte de la fase de grupos sabiendo que deberá visitar al Peixe en San Pablo y a Cuenca en suelo ecuatoriano.

Por su parte, Santos llega en una situación complicada tanto en el plano nacional como en el internacional. El fin de semana empató 2-2 frente a Bahía por el Brasileirao y quedó en la 15° posición de la tabla con 14 puntos, solamente dos más que Corinthians, que hoy se encuentra en puestos de descenso.

En la Sudamericana, el Peixe está último en el grupo con un punto, producto de perder 1-0 con Deportivo Cuenca en Ecuador y empatar 1-1 con Deportivo Recoleta en San Pablo. En este contexto, Santos va a la cancha de San Lorenzo obligado a ganar para seguir con chances de avanzar de ronda.

Tan mala es la situación del equipo en el torneo sudamericano que Cuca, entrenador del Peixe, le dio descanso a Neymar en el campeonato brasileño para que esté en óptima condición física en el Nuevo Gasómetro. “No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente”, expresó en la previa del empate con Bahía.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

La posible formación de Santos vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana

Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 19:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: Jhon Ospina (COL)
  • VAR: David Rodríguez (COL)
  • Estadio: Pedro Bidegain

San Lorenzo Santos neymar Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
Sionista derrotó a Urquiza de Santa Elena en su última presentación en la Liga Federal. 

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Racing visitará a Huracán en un juego que definirá la suerte de ambos equipos. 

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

Argentinos venció a Huracán.

Argentinos lo dio vuelta ante Huracán y le dio una mano a Racing

Vélez estuvo dos veces arriba, pero Unión reaccionó y se lo empató.

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Ver comentarios

Lo último

Condenan a 20 años de prisión por abuso sexual digital sin contacto físico

Condenan a 20 años de prisión por abuso sexual digital sin contacto físico

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

Ultimo Momento
Condenan a 20 años de prisión por abuso sexual digital sin contacto físico

Condenan a 20 años de prisión por abuso sexual digital sin contacto físico

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

Policiales
Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Ovación
Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

Argentinos lo dio vuelta ante Huracán y le dio una mano a Racing

Argentinos lo dio vuelta ante Huracán y le dio una mano a Racing

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

La provincia
UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

Sofía Muñoz representará a Entre Ríos en la final de Reina Argentina

Sofía Muñoz representará a Entre Ríos en la final de Reina Argentina

El frío se instaló en Entre Ríos y comenzaron las consultas por la vacunación antigripal

El frío se instaló en Entre Ríos y comenzaron las consultas por la vacunación antigripal

Paraná: el servicio de agua potable se reestablecera este martes por la tarde 

Paraná: el servicio de agua potable se reestablecera este martes por la tarde 

Desarrollo industrial: la Municipalidad de Paraná y empresarios refuerzan el trabajo conjunto

Desarrollo industrial: la Municipalidad de Paraná y empresarios refuerzan el trabajo conjunto

Dejanos tu comentario