Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional se disputará del sábado al lunes. Se definirán los últimos clasificados a los playoffs.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes el programa correspondiente a la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. La jornada se disputará desde el sábado y se extenderá hasta el lunes. Los resultados definirán los cruces de playoffs.