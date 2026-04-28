La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes el programa correspondiente a la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. La jornada se disputará desde el sábado y se extenderá hasta el lunes. Los resultados definirán los cruces de playoffs.
Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha
El cierre de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional se disputará del sábado al lunes. Se definirán los últimos clasificados a los playoffs.
Boca visitará el sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, mismo día en el que se disputará el clásico entre San Lorenzo e Independiente. Por su parte, Racing recibirá a Huracán el domingo, jornada que cerrará River en el Monumental ante Atlético Tucumán.
Así se jugará la Fecha 9 del Torneo Apertura
Sábado
14: Barracas Central – Banfield
14.30: Lanús – Deportivo Riestra
16.15: Central Córdoba – Boca
18.45: San Lorenzo – Independiente
18.45: Unión – Talleres
21.15: Platense – Estudiantes
Domingo
13.30 - Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza.
16: Rosario Central – Tigre
16: Racing – Huracán
16: Gimnasia – Argentinos
16: Belgrano – Sarmiento
18.30: River – Atlético Tucumán
Lunes
17: Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia
19.15: Vélez – Newell’s
21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)