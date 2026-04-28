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Liga Profesional confirmó el programa de la última fecha

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional se disputará del sábado al lunes. Se definirán los últimos clasificados a los playoffs.

28 de abril 2026 · 10:16hs
Racing visitará a Huracán en un juego que definirá la suerte de ambos equipos. 

Racing visitará a Huracán en un juego que definirá la suerte de ambos equipos. 

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes el programa correspondiente a la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. La jornada se disputará desde el sábado y se extenderá hasta el lunes. Los resultados definirán los cruces de playoffs.

Boca visitará el sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, mismo día en el que se disputará el clásico entre San Lorenzo e Independiente. Por su parte, Racing recibirá a Huracán el domingo, jornada que cerrará River en el Monumental ante Atlético Tucumán.

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Así se jugará la Fecha 9 del Torneo Apertura

Sábado

14: Barracas Central – Banfield

14.30: Lanús – Deportivo Riestra

16.15: Central Córdoba – Boca

18.45: San Lorenzo – Independiente

18.45: Unión – Talleres

21.15: Platense – Estudiantes

Domingo

13.30 - Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza.

16: Rosario Central – Tigre

16: Racing – Huracán

16: Gimnasia – Argentinos

16: Belgrano – Sarmiento

18.30: River – Atlético Tucumán

Lunes

17: Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia

19.15: Vélez – Newell’s

21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Liga Profesional Torneo Apertura Playoffs
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