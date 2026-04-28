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Fopea denunció ante la CIDH la prohibición de ingreso de periodistas a la Casa Rosada

El Foro de Periodismo Argentino denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de suspender las acreditaciones de prensa.

28 de abril 2026 · 11:20hs
El Foro de Periodismo Argentino denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de suspender las acreditaciones de prensa.

El Foro de Periodismo Argentino denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de suspender las acreditaciones de prensa.

El Foro de Periodismo Argentino denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión del Gobierno nacional de suspender las acreditaciones de prensa. FOPEA advirtió sobre un grave deterioro de los estándares de libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó el jueves 23 de abril una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la medida que impide el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Este lunes 27 de abril, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH hizo pública su preocupación por el caso e instó al Estado a revisar la restricción, exigiendo que se ajuste a los estándares internacionales en la materia.

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La presentación, dirigida al presidente de la CIDH, Sr. Edgar Stuardo Ralón Orellana, detalla que la decisión oficial de inhabilitar de manera generalizada a los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Por primera vez en décadas, los pasillos de la sede de gobierno se encuentran sin presencia periodística, lo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno.

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LEER MÁS: Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

Advertencia en 2025

Esta nueva denuncia da continuidad a los planteos iniciados en noviembre de 2025 en Miami, durante una audiencia pública del 194° Período de Sesiones de la Comisión. En dicho espacio, Fopea ya había advertido ante los comisionados sobre los riesgos para el periodismo local. "Hoy, ese camino se profundiza y se refuerza el pedido de una misión especial en la Argentina, como respuesta necesaria ante el creciente deterioro de la libertad de expresión", informó Fopea.

La restricción, que se originó tras un registro de imágenes realizado dentro de la Casa Rosada por un equipo del canal Todo Noticias (TN), derivó no solo en una denuncia penal contra los periodistas involucrados, sino en la suspensión de las acreditaciones de la totalidad de los cronistas por parte del Gobierno nacional.

Fopea reiteró que el libre acceso a la Casa Rosada, bajo normas de seguridad razonables, es fundamental dado su carácter de espacio público y centro del poder político. Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes.

En este sentido, se indicó que se analizan nuevas acciones en caso de que esta situación no se revierta de inmediato. "Fopea insta una vez más al Gobierno nacional a restablecer el sistema de acreditaciones y a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático", finalizó la entidad.

Fopea Periodistas Casa Rosada Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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