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Confirmaron cinco casos de fiebre Q en Chajarí

Cinco casos de fiebre Q fueron confirmados en zonas rurales cercanas a Chajarí, con pacientes en buen estado y bajo control sanitario.

28 de abril 2026 · 11:24hs
Cinco casos de fiebre Q fueron confirmados en zonas rurales cercanas a Chajarí

Cinco casos de fiebre Q fueron confirmados en zonas rurales cercanas a Chajarí, con pacientes en buen estado y bajo control sanitario.

La Fiebre Q en la región encendió alertas tras la confirmación de cinco casos en zonas rurales cercanas a Chajarí, aunque los pacientes evolucionan favorablemente. La Fiebre Q en Entre Ríos se instaló como un tema de preocupación sanitaria luego de que autoridades del hospital Santa Rosa de Chajarí confirmaran la detección de cinco casos positivos en áreas rurales cercanas. El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por el director del nosocomio, el doctor Daniel Benítez, junto a especialistas en epidemiología y veterinaria.

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Durante el encuentro, también participaron la responsable del Nodo de Epidemiología, Mariana Berta; el titular del Colegio de Veterinarios de la Seccional Federación, Juan Durand; y el médico veterinario local, Juan Martín Durand. Allí se brindaron precisiones sobre el alcance de los casos y las medidas adoptadas para contener la situación.

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Según se detalló, los contagios se registraron principalmente en los distritos de Tatutí y San Ramón, en entornos vinculados a actividades rurales. Las personas afectadas, en su mayoría trabajadores del sector, se encuentran bajo tratamiento ambulatorio y presentan una evolución favorable.

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Casos confirmados y seguimiento sanitario

Según consignó el sitio Tal Cual Chajarí, las autoridades sanitarias explicaron que, si bien la mayoría de los pacientes no requirió internación, en dos de los casos fue necesario el ingreso hospitalario para un seguimiento más cercano. A pesar de ello, no se registraron complicaciones graves, lo que llevó tranquilidad a la comunidad.

El sistema de salud local mantiene un monitoreo constante de la situación, con el objetivo de detectar posibles nuevos casos y evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, se reforzaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y se intensificaron las tareas de control en zonas rurales.

Además, se destacó la importancia del trabajo articulado entre distintas instituciones, incluyendo el área de Epidemiología de Entre Ríos, el Instituto Malbrán y el SENASA, para garantizar un diagnóstico preciso y una respuesta rápida ante este tipo de enfermedades.

Qué es la enfermedad y cómo prevenirla

La Fiebre Q es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Coxiella burnetii, que se transmite del animal al ser humano principalmente a través de la inhalación de partículas contaminadas presentes en el ambiente. Está asociada especialmente a la actividad rural y al contacto con animales como vacas, cabras y ovejas.

Desde el equipo de salud aclararon que no existe transmisión entre personas ni entre animales, lo que reduce el riesgo de brotes generalizados. Sin embargo, remarcaron la necesidad de adoptar medidas preventivas en entornos donde se manipulan fluidos o tejidos animales, especialmente durante el manejo de partos.

Entre las recomendaciones, se incluyen el uso de elementos de protección personal, la correcta disposición de residuos biológicos y la ventilación de espacios cerrados donde se desarrollen actividades agropecuarias.

Síntomas, diagnóstico y recomendaciones

Los especialistas indicaron que los síntomas de la enfermedad pueden confundirse con afecciones respiratorias comunes. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, tos y dolores musculares, lo que puede dificultar su detección temprana.

En algunos casos, la Fiebre Q puede derivar en cuadros más complejos, por lo que se insiste en la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas, especialmente en personas que hayan tenido contacto con animales o trabajado en zonas rurales.

fiebre Chajarí Entre Ríos
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