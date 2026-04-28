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La UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

Rogelio Frigerio encabezó el acto de entrega del título de Doctor Honoris Causa al jurista Ricardo Gil Lavedra, distinción otorgada por UADER

28 de abril 2026 · 08:39hs
La UADER distinguió a Ricardo Gil Lavedra con el Doctor Honoris Causa por su defensa de la democracia

El titular del Ejecutivo Rogelio Frigerio encabezó este lunes el acto de entrega del título de Doctor Honoris Causa al jurista Ricardo Gil Lavedra, distinción otorgada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al fortalecimiento de las instituciones democráticas y los derechos humanos.

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Durante la ceremonia, realizada en la sede del Rectorado de UADER, el mandatario estuvo acompañado por el rector de la institución, Luciano Filipuzzi, y la vicegobernadora Alicia Aluani. En ese marco, destacó la figura de Gil Lavedra como "un protagonista de nuestra historia, no solo por haber integrado el tribunal que juzgó los crímenes de lesa humanidad, sino también por su defensa irrestricta de la democracia y la institucionalidad".

"Su trayectoria es un ejemplo para la transformación que estamos llevando adelante en nuestra provincia", afirmó Frigerio, y agregó: "Transformar no es solo cambiar normas o números, es reconstruir una cultura; es volver a poner en el centro la ley, la palabra y la responsabilidad. Y eso requiere pasos concretos como los que dio él".

Por último, el gobernador aseguró que distinguir a Gil Lavedra "es poner a nuestros ideales en el centro; es decir qué tipo de país queremos, qué conductas valoramos y qué ejemplos queremos que vean nuestros jóvenes. Es darle una señal a los estudiantes y a todos los entrerrianos de que la integridad moral importa, y que hacer lo correcto, incluso en los momentos difíciles, vale la pena".

Frigerio Lavedra 2026

LEER MÁS: Gil Lavedra recibirá el título Doctor Honoris Causa de UADER

"Un jurista comprometido con los derechos en distintos ámbitos"

En la oportunidad, el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, destacó el acompañamiento institucional, en especial del gobernador. En su discurso subrayó el valor de la distinción como "el máximo reconocimiento que puede otorgar una universidad al mérito, la trayectoria y el esfuerzo". Asimismo, puso en valor la trayectoria del homenajeado, a quien definió como "un jurista comprometido con el derecho en distintos ámbitos", y destacó su rol en el juicio a las Juntas, al que consideró un hecho fundamental para la historia argentina.

En esa instancia, Ricardo Gil Lavedra, planteó la necesidad de "luchar en un doble orden de cosas": por un lado, "fortalecer las instituciones de la democracia, el imperio de la ley, la justicia y la separación de poderes"; y por otro, que la política defina "el modelo de desarrollo que requiere la Argentina para que la gente pueda vivir mejor". Finalmente, remarcó que "no puede haber desarrollo si no tenemos instituciones sólidas en las cuales confiar.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, afirmó que "este reconocimiento es un acto de justicia". Además, reconoció su lado humano, a quien consideró "muy buena persona y un gran militante comprometido con la democracia y los derechos humanos. Se trata de una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo".

Durante la actividad que se desarrolló en el auditorio Amanda Mayor de la casa de altos estudios, el mandatario hizo entrega de una placa de reconocimiento al homenajeado. Estuvieron presentes el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; decanos de otras facultades de la universidad, y legisladores.

UADER Gil Lavedra
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