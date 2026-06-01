Liga Federal: Recreativo cerró la Etapa Regular con una categórica victoria

El Bochas derrotó 85 a 58 a La Armonía de Colón. El triunfo le permitirá contar con ventaja deportiva en el primer cruce de playoffs.

Recreativo derrotó a La Armonía de Colón por 85 a 58 en el estadio Antonio Zorzet, en el encuentro que marcó el cierre de la Etapa Regular de la Liga Federal de Básquet, Grupo A de la Conferencia Litoral. El Bochas se aseguró la ventaja deportiva en el primer cruce de playoffs.

En el equipo ganador, el ataque estuvo liderado por Alan Guanco, máximo anotador de su equipo con 18 puntos. También fue fundamental en el conjunto local el aporte de Francisco Fravega con 14 tantos. Por el lado de La Armonía, se destacó la labor de Leonardo Catelotti, quien fue el máximo anotador del partido con 17 puntos. También contó con el buen rendimiento ofensivo de Pablo Bilat, quien sumó 15 unidades.

La categórica victoria de Recreativo

El inicio del juego mostró a dos equipos buscando imponer su ritmo. El local logró sacar una pequeña ventaja en los primeros diez minutos, llevándose el primer cuarto por 22 a 18. Sin embargo, la gran diferencia de la noche se marcó en el segundo período. Los dirigidos por Oscar Heis ajustaron su defensa y estuvo muy certero en ataque, logrando un parcial decisivo de 29 a 10 para irse al descanso largo con una cómoda ventaja de 51 a 28.

En la segunda mitad, La Armonía intentó achicar la distancia, pero el Bochas supo administrar el marcador con inteligencia. El tercer cuarto fue de bajo goleo y quedó en manos del local por 16 a 14. Ya en los últimos diez minutos, Recreativo mantuvo la intensidad, movió bien el balón y fue muy efectivo desde la línea de tiros libres. Así, cerró el último parcial a su favor por 18 a 16, sellando el 85 a 58 final.

Posiciones finales de la etapa regular de la Liga Federal

Urquiza (8-4) 20 puntos

Rivadavia (7-5) 19

Sionista (7-5) 19

Recreativo (6-6) 18

Gimnasia (5-7) 17

La Armonía (5-7) 17

Quique (4-8) 16.

Los cruces en la Zona A, Conferencia Litoral

Urquiza avanzó directamente a cuartos de final por haber finalizado con el primer puesto en la Etapa Regular.

Los duelos de octavos de final serán los siguientes

Rivadavia Juniors (Santa Fe) – Quique

Sionista – La Armonia (Colón)

Recreativo – Gimnasia (Santa Fe)B