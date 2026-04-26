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La Armonía de Colón edificó un triunfo crucial frente a Quique por la Liga Federal

La Armonía logró una importante victoria como visitante ante Quique por 76-68, avanzando en la tabla de posiciones de la Zona A.

26 de abril 2026 · 13:27hs
La Armonía de Colón edificó un triunfo crucial frente a Quique por la Liga Federal

La Armonía de Colón celebró un triunfo importante en la Liga Federal de Básquet al derrotar en condición de visitante a Quique por 76 a 68, en un encuentro correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral.

Hugo Benítez lideró el goleo en el elenco visitante y del encuentro disputado en el estadio Guillermo Gaya, con 23 conversiones. En el local, se destacaron Facundo Folmer y Uriel Lejtman, con 17 y 15 puntos respectivamente.

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La victoria de La Armonía en la Liga Federal

El inicio del juego fue parejo, con ambos equipos alternando las ofensivas. El local repartiendo el goleo en su quinteto inicial. La visita, por su parte, capitalizando a través de Hugo Benítez, se fue a los bancos con un parcial de 21-22 a favor de La Armonía.

En el segundo período, el desarrollo se mantuvo dentro de la misma tónica. Los entrenadores movieron el banco buscando intensidad y respuestas, y allí apareció un buen ingreso de Santino Valdemarin en el Decano, aportando energía y soluciones en ambos costados. Sin embargo, la visita fue más eficaz para capitalizar errores defensivos del local. Así, La Armonía logró sostener una pequeña brecha y se fue al descanso arriba por 40-36.

El tercer cuarto marcó el mejor pasaje de Quique en la noche. El equipo ajustó su defensa y comenzó a encontrar respuestas en ataque. Facundo Folmer tomó protagonismo desde el perímetro, castigando con tiros de tres puntos que encendieron al público, mientras que Uriel Lejtman se hizo fuerte en la pintura, ganando duelos individuales y generando segundas oportunidades.

Ese crecimiento colectivo le permitió al Decano recortar la diferencia y jugar con mayor confianza. El equipo logró incomodar a La Armonía, que perdió fluidez ofensiva y se vio obligado a forzar lanzamientos. Quique se llevó el parcial 20-17 y dejó el partido completamente abierto de cara al cierre, mostrando su versión más competitiva de la noche.

Ya en el último cuarto, cuando el local parecía en condiciones de dar el golpe, La Armonía volvió a mostrar su jerarquía. Con mayor temple en los momentos decisivos y una ejecución más clara en ofensiva, el equipo colonense recuperó el control del juego. Quique no logró sostener la intensidad del tercer período y la visita aprovechó para cerrar el partido con solvencia y quedarse con un triunfo valioso.

En la próxima jornada, el Decano visitará a Sionista en el Moisés Flesler el 8 de mayo, mientras que La Armonía viajará a Santa Elena para enfrentar a Urquiza el 16 del mismo mes.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet

Rivadavia 13 (6-1)

Urquiza 12 (5-2)

La Armonía 12 (4-4)

Sionista 11 (4-3)

Recreativo 10 (3-4)

Quique 10 (2-6)

Gimnasia 9 (2-5)

La Armonía Quique Liga Federal
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