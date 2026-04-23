Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

Un bombazo de Alan Guanco sobre el final del partido le dio la victoria a Recreativo sobre el Decano. En Colón ganó La Armonía.

Recreativo derrotó 78 a 77 a Quique en el estadio Antonio Zorzet en una nueva presentación en la Liga Federal de Básquet. El partido, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se definió con un bombazo de Alan Guanco en los pasajes finales del encuentro.

Durante el primer cuarto, ninguno de los dos equipos logró sacarse ventajas y terminaron igualados en 17. Sin embargo, en el segundo período, la visita encontró mejores opciones en ataque y mayor efectividad, lo que le permitió ganar el parcial por 28 a 25 e irse al descanso del medio tiempo arriba por 45 a 42.

Al regresar de los vestuarios, Quique mantuvo el orden y el control del juego. Con buenas decisiones ofensivas, el equipo visitante se llevó el tercer cuarto por 17 a 14, estirando la diferencia a seis puntos de cara a los diez minutos finales (62 a 56 a su favor).

El último cuarto fue de pura emoción. Empujado por su gente, Recreativo salió a buscar la remontada con una gran intensidad defensiva y mejorando sus porcentajes de tiro (ganó el parcial por 22 a 15). En los segundos finales, con el marcador en contra y la máxima tensión en el estadio, apareció el capitán Alan Guanco.

El jugador local tomó la responsabilidad y metió un triple espectacular para dar vuelta el resultado de manera definitiva, sellando el 78 a 77 final y desatando el festejo en el estadio.

En el equipo ganador, la ofensiva estuvo liderada por Pablo Bogado, quien finalizó con 21 puntos. También fueron fundamentales los aportes de Francisco Fravega con 18 tantos.

Por el lado de Quique, la gran figura del partido fue Uriel Lejtman, quien se consagró como el máximo anotador de la noche con 26 puntos en su primer partido por La Liga Federal con Quique.

La Armonía festejó en Colón

La Armonía de Colón derrotó a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 79 a 78 en el estadio Pocho Nieto, por la fecha 7 de La Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral.

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El Verde logró una victoria ajustada y de gran valor al imponerse frente al Lobo santafesino, en un encuentro cambiante que se definió en los últimos instantes. El triunfo le permite al equipo local mantenerse en la pelea y no perder terreno en la recta final de la fase regular.

La gran figura de la noche fue Galo Impini, determinante con 28 puntos, liderando ofensivamente al conjunto local. También se destacó Bilat, con 15 unidades. En la visita, Gomes y Sabatini fueron los máximos anotadores con 17 puntos cada uno.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Rivadavia Juniors (6-1) 13

Urquiza (5-2), 12

Sionista (4-3) 11

Recreativo (3-4) 10

La Armonía de Colón (3-4) 10

Gimnasia de Santa Fe (2-5) 9

Quique (2-5) 9