Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Tucumán

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Banfield se lo empató en el final Atletico Tucumán igualaron 1-1 en el José Fierro y, sin chances de jugar octavos, buscaron sumar para salir del fondo.

26 de abril 2026 · 22:18hs
Atlético Tucumán y Banfield ya eliminados

Atlético Tucumán y Banfield ya eliminados

Atlético Tucumán y Banfield empataron 1-1 en el estadio José Fierro en un partido que se definió en el tramo final. El Decano se había puesto en ventaja y parecía encaminarse a la victoria, pero el Taladro logró el empate sobre el cierre y rescató un punto.

Como quedaron Atlético Tucumán y Banfield

Con el resultado, ambos equipos siguen en la parte baja de las tablas: los dirigidos por Julio Falcioni quedaron 27° en la anual y 25° en los promedios, mientras que el conjunto de Pedro Troglio se ubica 25° en la general y 27° en la tabla que también define un descenso. Sin chances de clasificar a los playoffs, los dos intentaron sumar para escapar del fondo.

El álbum del Mundial 2026 sale este lunes: precios y todo lo que tenés que saber

Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

nueva chicago empato y alivio a patronato: fuera de zona de descenso

Nueva Chicago empató y alivió a Patronato: fuera de zona de descenso

Atlético Tucumán Torneo Apertura Taladro
Noticias relacionadas
torneo apertura: gimnasia la plata vencio a belgrano y complico a racing

Torneo Apertura: Gimnasia La Plata venció a Belgrano y complicó a Racing

lpf: universitario goleo y es unico lider

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada en el centro de las críticas por su acción.

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia ganó ante su clásico rival.

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Ver comentarios

Lo último

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Ultimo Momento
Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Murió Adolfo Aristarain, el director de Un lugar en el mundo

Murió Adolfo Aristarain, el director de "Un lugar en el mundo"

Policiales
Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Ovación
Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

La provincia
Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Dejanos tu comentario