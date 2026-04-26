Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Banfield se lo empató en el final Atletico Tucumán igualaron 1-1 en el José Fierro y, sin chances de jugar octavos, buscaron sumar para salir del fondo.

Atlético Tucumán y Banfield empataron 1-1 en el estadio José Fierro en un partido que se definió en el tramo final. El Decano se había puesto en ventaja y parecía encaminarse a la victoria, pero el Taladro logró el empate sobre el cierre y rescató un punto.

Como quedaron Atlético Tucumán y Banfield

Con el resultado, ambos equipos siguen en la parte baja de las tablas: los dirigidos por Julio Falcioni quedaron 27° en la anual y 25° en los promedios, mientras que el conjunto de Pedro Troglio se ubica 25° en la general y 27° en la tabla que también define un descenso. Sin chances de clasificar a los playoffs, los dos intentaron sumar para escapar del fondo.