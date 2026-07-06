Uno Entre Rios | El País | Córdoba

Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

El piloto murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna. La joven pudo aterrizar la aeronave

6 de julio 2026 · 14:12hs
El piloto murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna. La joven pudo aterrizar la aeronave

El piloto murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna. La joven pudo aterrizar la aeronave
El piloto murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna. La joven pudo aterrizar la aeronave

El piloto murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna. La joven pudo aterrizar la aeronave
Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

La Justicia de Córdoba continúa con la investigación por la muerte delinstructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo que cayó desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna, pero la principal hipótesis que se bajara es que saltó por su propia voluntad, aunque se analizan todas las conjeturas posibles.

El trágico hecho ocurrió este sábado 4 de julio cuando la alumna, cuya identidad no trascendió, dio aviso a las autoridades de que estaba aterrizando un avión Cessna 150 biplaza luego de que el instructor a cargo se haya caído al vacío.

Luis Caputo.

Luis Caputo presenta el plan para financiar la deuda hasta 2027

Un paranaense se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Quini 6: un paranaense se hizo millonario en La Revancha

Luego de intensos rastrillajes se logró dar con el cuerpo del hombre, de 42 años, en una zona rural, por lo que de manera inmediata se dio inicio a la investigación pertinente.

Pero, la gran duda que tienen ahora los investigadores es saber qué pasó minutos antes de la caída dentro de la avioneta y si es posible que se haya tratado de un suicidio.

Eduardo Álvarez, dueño de la escuela de vuelo Flying Parrot, en Córdoba, habló con el medio La Nación y relató que ese sábado recibió un mensaje de una alumna, de 22 años, quien le pedía ayuda después del momento de terror que había padecido.

Según contó, todo comenzó cuando Bertazzo le dijo a la joven, quien sabe pilotear, pero le faltaban horas de vuelo: “Vos sabés lo que tenés que hacer”.

“Una vez que le dijo eso, Leandro se quitó los auriculares, dejó a un lado el celular y abrió la puerta, algo tan difícil de hacer debido a la presión del aire”, relató Álvarez.

Cuando Bertazzo saltó se encontraban a unos 250 metros de altura, lo que le permitió a la joven aterrizar sin mayores dificultades.

El dueño de la escuela contó que ese día no notaron ninguna anomalía en el estado de ánimo del piloto, sino que, todo lo contrario, días antes se lo había visto feliz porque se había postulado para cubrir un puesto en una línea aérea importante.

Aun así, luego del hecho se supo que el hombre había asistido a un instituto neuropsiquiátrico, algo que solo sabía la familia.

En su cuenta de Linkedin, Bertazzo se presentaba como piloto de transporte, comercial de primera clase e instructor de vuelo.

Córdoba Piloto avión Alumna
Noticias relacionadas
prohibieron la salida del pais a adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

El control en las rutas durante vacaciones de invierno será riguroso por parte del Estado. 

Control en las rutas durante vacaciones de invierno: qué chequearán y cómo serán los operativos

el objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027, dijo karina milei

"El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027", dijo Karina Milei

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Ver comentarios

Lo último

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

Alan Sosa: Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable

Alan Sosa: "Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable"

Ultimo Momento
Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

Córdoba: instructor de vuelo se tiró del avión y dejó sola a su alumna

Alan Sosa: Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable

Alan Sosa: "Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable"

El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

La provincia
Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora

El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Dejanos tu comentario