Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

PSG, último campeón de la Champions League, enfrentará al Chelsea. Los playoffs comenzarán el 10 de marzo.

Se sorteó este viernes los octavos de final de la Champions League 2025/26 en Nyon, Suiza, y también quedaron definidas las llaves de cuartos y semifinales. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su camino hacia la conquista de La Orejona.

Los duelos de octavos dejaron un cuadro de alto voltaje, con cruces que prometen noches europeas intensas y sin margen de error. El plato fuerte tendrá como animadores Real Madrid y Manchester City. El encuentro de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu de España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

El que avance se topará en la siguiente instancia con el ganador de Atalanta de Italia-Bayern Múnich de Alemania.

Por ese mismo lado de la llave, pero en la parte superior del cuadro, París Saint Germain de Francia y el Chelsea de Inglaterra tendrán un apasionante cruce de octavos de final. El vencedor irá en la siguiente instancia contra el que supere el cruce entre Galatasaray de Turquía y Liverpool de Inglaterra.

El otro finalista saldrá de una fase del cuadro que tiene como duelos en octavos de final a Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Cuándo se disputarán los playoffs de la Champions League.

Los compromisos de ida se desarrollarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta, que cerrarán las llaves, se celebrarán el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes.

La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).