Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

PSG, último campeón de la Champions League, enfrentará al Chelsea. Los playoffs comenzarán el 10 de marzo.

27 de febrero 2026 · 11:06hs
Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Se sorteó este viernes los octavos de final de la Champions League 2025/26 en Nyon, Suiza, y también quedaron definidas las llaves de cuartos y semifinales. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su camino hacia la conquista de La Orejona.

Real Madrid-Manchester City, el duelo más atractivo

Los duelos de octavos dejaron un cuadro de alto voltaje, con cruces que prometen noches europeas intensas y sin margen de error. El plato fuerte tendrá como animadores Real Madrid y Manchester City. El encuentro de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu de España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Julián Álvarez intentará conducir a su equipo a la siguiente ronda de la Champions League.

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

El que avance se topará en la siguiente instancia con el ganador de Atalanta de Italia-Bayern Múnich de Alemania.

Por ese mismo lado de la llave, pero en la parte superior del cuadro, París Saint Germain de Francia y el Chelsea de Inglaterra tendrán un apasionante cruce de octavos de final. El vencedor irá en la siguiente instancia contra el que supere el cruce entre Galatasaray de Turquía y Liverpool de Inglaterra.

El otro finalista saldrá de una fase del cuadro que tiene como duelos en octavos de final a Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Cuándo se disputarán los playoffs de la Champions League.

Los compromisos de ida se desarrollarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta, que cerrarán las llaves, se celebrarán el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes.

La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

