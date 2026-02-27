Se sorteó este viernes los octavos de final de la Champions League 2025/26 en Nyon, Suiza, y también quedaron definidas las llaves de cuartos y semifinales. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su camino hacia la conquista de La Orejona.
Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final
PSG, último campeón de la Champions League, enfrentará al Chelsea. Los playoffs comenzarán el 10 de marzo.
Real Madrid-Manchester City, el duelo más atractivo
Los duelos de octavos dejaron un cuadro de alto voltaje, con cruces que prometen noches europeas intensas y sin margen de error. El plato fuerte tendrá como animadores Real Madrid y Manchester City. El encuentro de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu de España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra.
El que avance se topará en la siguiente instancia con el ganador de Atalanta de Italia-Bayern Múnich de Alemania.
Por ese mismo lado de la llave, pero en la parte superior del cuadro, París Saint Germain de Francia y el Chelsea de Inglaterra tendrán un apasionante cruce de octavos de final. El vencedor irá en la siguiente instancia contra el que supere el cruce entre Galatasaray de Turquía y Liverpool de Inglaterra.
El otro finalista saldrá de una fase del cuadro que tiene como duelos en octavos de final a Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.
Cuándo se disputarán los playoffs de la Champions League.
Los compromisos de ida se desarrollarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta, que cerrarán las llaves, se celebrarán el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes.
La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).