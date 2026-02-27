El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año la próxima semana.
La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo la próxima semana.
27 de febrero 2026 · 12:56hs
La vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo. Se convocó a los legisladores para el martes 3, a las 18 horas; el miércoles 4, a las 13, y jueves 5 de marzo, a las 11.
La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo la próxima semana. La sesión será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.