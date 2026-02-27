Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

27 de febrero 2026 · 12:56hs
La vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo. Se convocó a los legisladores para el martes 3, a las 18 horas; el miércoles 4, a las 13, y jueves 5 de marzo, a las 11.

La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo la próxima semana. La sesión será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

