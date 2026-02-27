AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI , comunica a sus afiliados/as, docentes y a la comunidad educativa en general, que en el día de hoy se llevó a cabo en la Casa de Usos Múltiples “Prof. Abel Hermoso” de calle Montevideo 245 de la ciudad de Paraná, el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados, donde luego de cumplir con los procedimientos administrativos establecidos por nuestro Estatuto, se informó, se debatió y el Congreso resolvió:

Luego de las palabras de bienvenida y el agradecimiento a todos los presentes por su compromiso y participación, nuestro Secretario General Prof. Andrés Besel confirmó la realización del paro dispuesto por AMET Nacional para el día lunes 2 de marzo en todo el territorio provincial.

Asimismo, informó que el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el lunes 2 de marzo a las 15 horas, al cual nuestro Sec. General consideró que la oferta salarial presentada el pasado lunes 23, resulta insuficiente y frustrante.

En otro orden presentó un informe referido a la inversión realizada en escuelas técnicas del país en los últimos 20 años, tomando como base datos expuestos por legisladores nacionales y el Jefe de Gabinete Nacional, particularmente en relación con la eliminación del artículo 52 de la Ley 26.058 (Programa 39 – INET), que establecía los fondos para el funcionamiento de las ETP del País.

Destacó que, desde la sanción de dicha ley en septiembre de 2005, la educación técnica ha tenido un crecimiento sostenido:

En 2005 la matrícula nacional era de aproximadamente 860.000 estudiantes.

En 2025 superaba 1.500.000 de estudiantes.

Desde la implementación de la ley se incrementó en un 20% la cantidad de escuelas técnicas en el país.

Estos datos fueron señalados como evidencia del impacto positivo de la normativa en el desarrollo de la modalidad.

CONGRESO AMET 2

EL CONGRESO

En el marco del Congreso, y una vez constituido formalmente, se trataron y resolvieron las siguientes acciones gremiales destacando la importancia del debate colectivo para definir la postura institucional ante la coyuntura actual.

Por unanimidad, el Congreso resolvió:

Continuar dentro del Frente Sindical Salarial Docente.

Llevar la propuesta al Frente Sindical Salarial Docente, que si la propuesta del Gobierno no consiste en montos en blanco que impacten en el punto índice y que sea superior a lo determinado por el INDEC como base de la línea de pobreza, se realice un paro de 24 hs para el martes 3 de marzo.

Convocar a todos los docentes a acompañar a los paritarios el lunes a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo.

En el caso de las localidades del interior, realizar acciones de visibilización (panfleteadas, afiches, difusión) ante la imposibilidad de trasladarse a Paraná.

La Comisión Directiva llevará al frente mencionado, que de declarar paro para el martes 3 de marzo y que el mismo fuera suspendido por conciliación obligatoria, una vez vencido el plazo legal de 20 días, y de no llegar a un acuerdo salarial, se ejecutará la medida originalmente prevista más 24 horas adicionales. Es decir, paro de 24 + 24 horas.

CONGRESO AMET 3

Informes institucionales y administrativos

Es muy grato informar que se volvió a realizar convenio de Cooperación Técnica entre el INTA y AMET E.R. con la finalidad de realizar una formación continua de docentes e instructores de Esc. Agrotécnicas con el propósito de incrementar saberes y mejorar la educación de los estudiantes de nuestra Provincia. Considerando que una de las funciones del INTA es impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación agropecuaria, generando así espacios de conocimientos en estas temáticas con docentes e instructores afiliados a AMET.

El nuevo contador presentó un informe sobre los procedimientos de la Secretaría de Finanzas.

Se informó que aún no existe borrador oficial respecto de la reforma de la Ley 8732 (Caja de Jubilaciones), por lo cual no es posible analizar su contenido. Al conocer las modificaciones que realice el ejecutivo al respecto, será motivo para convocar a un nuevo Congreso Extraordinario.

· En relación con los kits escolares pendientes, se solicitó a los delegados realizar un relevamiento de los afiliados que no los hayan recibido, a fin de proceder a su entrega en el corto plazo.

Se comunicó que el encuentro anual de docentes técnicos, agrotécnicos y de formación profesional se realizará en agosto, en el marco de los 70 años de AMET, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El Inter-Enet se realizará en la ciudad de Añatuya en la Provincia de Santiago del Estero.

Se recordó a los delegados los beneficios vigentes para afiliados (casamiento, viajes por razones de salud, entre otros).

Se anunció que en los próximos días funcionará plenamente la Casa Abel Hermoso, donde además se habilitará una biblioteca con fines históricos y pedagógicos.

Se informó sobre una próxima reunión con la Fundación Banco BERSA, para la organización de cursos de capacitación.

Los vocales de AMET en el CGE presentaron informes sobre su actuación en los distintos jurados y organismos correspondientes.

Atentamente

Comisión Directiva

AMET Regional XI

Paraná, 26 de febrero de 2026