Uno Entre Rios | Economia | Argentina

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

27 de febrero 2026 · 12:58hs
Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben
Informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Se revela gran segmentación entre los que más ganan y los que menos perciben

Informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Se revela gran segmentación entre los que más ganan y los que menos perciben
Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), detalló cuánto deben ganar los hogares para ubicarse dentro de lo que se considera clase media y traza nueva pirámide social con marcadas brechas económicas.

El estudio señala que el 10% más rico se divide en dos segmentos. Para integrar el 3% de mayores recursos, un hogar debe contar con ingresos mensuales de al menos $ 30 millones. En tanto, el 7% siguiente, que conforma la clase media alta, requiere ingresos desde $ 15 millones.

Argentina y dos triunfos.

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

La Selección Argentina tuvo dos partidos este jueves.

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Según el Odsa, este estrato superior está plenamente integrado a los circuitos formales y de alta productividad, con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro e inversión en capital humano, y posibilidad de planificar a largo plazo.

informalidad laboral.jpg
Changas. Una gran cantidad de personas sobrevive con trabajos esporádicos y de baja calificación.
Changas. Una gran cantidad de personas sobrevive con trabajos esporádicos y de baja calificación.

Clases medias

Por debajo del decil más alto se ubica el 20% de los sectores medios integrados, con un piso de ingresos de $ 5 millones mensuales. Se trata de hogares con empleo formal o semi formal, con estabilidad relativa, aunque expuestos a los vaivenes del ciclo económico.

En el tercio intermedio de la pirámide social aparece una amplia clase media y media baja aspiracional. Para integrar el 20% de este segmento, los hogares necesitan percibir al menos $ 3,5 millones, mientras que el estrato medio bajo vulnerable requiere un ingreso mínimo de $2 millones.

“El grupo intermedio acumula expectativas de movilidad social, pero enfrenta frustración e incertidumbre por la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, advierte el informe.

UCA Pobreza ingresos clase media

La base de la pirámide

En el tercio inferior se concentra la población con inserción laboral informal o inestable, con bajo nivel educativo y fuerte dependencia de la asistencia estatal. Allí, el 20% de los hogares del segmento bajo no indigente necesita ingresos mínimos de $ 800.000.

Esa misma cifra funciona como techo para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema, según la medición del Odsa. El organismo advierte que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa la exclusión económica y territorial.

UCA Pobreza ingresos clase media Autoempleo

Consecuencias de la liberalización de la economía

El informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis social previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 se observó una moderación en los indicadores de pobreza e indigencia.

Sin embargo, la mejora registrada entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, y no por una recomposición genuina del poder adquisitivo ni por un aumento sostenido del consumo de los hogares.

“El actual régimen abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos y atraer inversiones”, se señala a la vez que advirte que sin mecanismos de transición inclusivos y políticas activas de empleo formal, podría profundizarse la informalidad y la pobreza estructural.

El estudio concluye que, sin una estrategia orientada a expandir el tejido productivo, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual y con menor movilidad social.

empleo trabajadores informalidad.jpg

Detalles

  • El nuevo régimen económico logró desacelerar la inflación y recuperar el superávit fiscal pero tiene un alto costo social.

  • Pirámide de Ingresos (10/2025)

    • 3% de los hogares tiene ingresos $30.000.000.

    • 40% de los hogares tiene ingresos entre $3.500.000 y $15.000.000).

    • 40% tiene ingresos entre $800.000 y $3.500.000).

    • 10% de la población tiene ingresos techo de $800.000.

  • Pobreza e Indigencia

    • Marcada infantilización de la pobreza: más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años continúa bajo la línea de pobreza.

    • 46% de la población no cubre necesidades básicas.

    • Imposibilidad de mejor viviendas afecta a 55,3% de los hogares.

  • Empleo

    • Creciente informalidad laboral: 45% del empleo total (2025)

    • Autoempleo y micro-emprendimientos de subsistencia por caída del empleo privado formal y del empleo público.

  • Ingresos

    • Recomposición desigual de los ingresos

    • Trabajadores informales ganan un tercio menos que el promedio general de los ocupados.

  • Expectativas de Movilidad Social

    • 43% considera que su situación es peor que la de sus padres.

    • 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos.

    • 39% espera que la economía del país empeore

    • 20,6% cree que su situación familiar empeorará.

Argentina Familia clase media ingresos
Noticias relacionadas
El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

asi fue la gala estreno de gran hermano generacion dorada

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Mauricio Macri pasó por La Fábrica Podcast

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Ver comentarios

Lo último

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Ultimo Momento
AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

Policiales
Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Ovación
Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

La provincia
El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

Dejanos tu comentario