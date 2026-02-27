Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), detalló cuánto deben ganar los hogares para ubicarse dentro de lo que se considera clase media y traza nueva pirámide social con marcadas brechas económicas.

El estudio señala que el 10% más rico se divide en dos segmentos. Para integrar el 3% de mayores recursos, un hogar debe contar con ingresos mensuales de al menos $ 30 millones . En tanto, el 7% siguiente, que conforma la clase media alta, requiere ingresos desde $ 15 millones.

Según el Odsa, este estrato superior está plenamente integrado a los circuitos formales y de alta productividad, con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro e inversión en capital humano, y posibilidad de planificar a largo plazo.

informalidad laboral.jpg Changas. Una gran cantidad de personas sobrevive con trabajos esporádicos y de baja calificación. Foto Télam

Clases medias

Por debajo del decil más alto se ubica el 20% de los sectores medios integrados, con un piso de ingresos de $ 5 millones mensuales. Se trata de hogares con empleo formal o semi formal, con estabilidad relativa, aunque expuestos a los vaivenes del ciclo económico.

En el tercio intermedio de la pirámide social aparece una amplia clase media y media baja aspiracional. Para integrar el 20% de este segmento, los hogares necesitan percibir al menos $ 3,5 millones, mientras que el estrato medio bajo vulnerable requiere un ingreso mínimo de $2 millones.

“El grupo intermedio acumula expectativas de movilidad social, pero enfrenta frustración e incertidumbre por la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, advierte el informe.

UCA Pobreza ingresos clase media

La base de la pirámide

En el tercio inferior se concentra la población con inserción laboral informal o inestable, con bajo nivel educativo y fuerte dependencia de la asistencia estatal. Allí, el 20% de los hogares del segmento bajo no indigente necesita ingresos mínimos de $ 800.000.

Esa misma cifra funciona como techo para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema, según la medición del Odsa. El organismo advierte que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa la exclusión económica y territorial.

UCA Pobreza ingresos clase media Autoempleo

Consecuencias de la liberalización de la economía

El informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis social previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 se observó una moderación en los indicadores de pobreza e indigencia.

Sin embargo, la mejora registrada entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, y no por una recomposición genuina del poder adquisitivo ni por un aumento sostenido del consumo de los hogares.

“El actual régimen abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos y atraer inversiones”, se señala a la vez que advirte que sin mecanismos de transición inclusivos y políticas activas de empleo formal, podría profundizarse la informalidad y la pobreza estructural.

El estudio concluye que, sin una estrategia orientada a expandir el tejido productivo, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual y con menor movilidad social.

empleo trabajadores informalidad.jpg

Detalles

El nuevo régimen económico logró desacelerar la inflación y recuperar el superávit fiscal pero tiene un alto costo social .

Pirámide de Ingresos (10/2025) 3% de los hogares tiene ingresos $30.000.000. 40% de los hogares tiene ingresos entre $3.500.000 y $15.000.000). 40% tiene ingresos entre $800.000 y $3.500.000). 10% de la población tiene ingresos techo de $800.000.

Pobreza e Indigencia Marcada infantilización de la pobreza: más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años continúa bajo la línea de pobreza. 46% de la población no cubre necesidades básicas. Imposibilidad de mejor viviendas afecta a 55,3% de los hogares.



Empleo

C reciente informalidad laboral: 45% del empleo total (2025) A utoempleo y micro-emprendimientos de subsistencia por caída del empleo privado formal y del empleo público.



Ingresos

R ecomposición desigual de los ingresos



Trabajadores informales ganan un tercio menos que el promedio general de los ocupados.