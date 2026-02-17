Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Por la ida de los playoffs de la Champions League, Real Madrid se impuso como visitante por 1 a 0. También ganaron Galatasaray, PSG y Borussia Dortmund.

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

En un duelo cargado de polémica, Real Madrid le ganó 1 a 0 a Benfica en el Estadio Da Luz por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Vinícius Junior anotó el único tanto con un verdadero golazo, pero luego tuvo un tenso cruce con Gianluca Prestianni.

Posteriormente, el brasileño acusó al argentino con el árbitro Francois Letexier por racismo y el duelo se detuvo unos minutos. Los capitaneados por Nicolás Otamendi buscaron la igualdad pero fue triunfo Merengue. Volverán a verse las caras el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu por un lugar en octavos.

Además, Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final tras golear 5 a 2 a Juventus en Estambul.

El equipo turco convirtió su estadio en un escenario asfixiante para el conjunto italiano. Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero la reacción visitante fue inmediata: Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y con un remate espectacular marcó el 2 a 1 de la Vecchia Signora antes del descanso.

Sin embargo, el complemento fue un vendaval local. Noa Lang aprovechó un rebote para marcar el 2 a 2 e iniciar la remontada. Davinson Sánchez, de cabeza tras un centro de Sara, anotó el 3 a 2. La expulsión de Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.

Victor Osimhen presionó en la salida y asistió para que Lang empujara el cuarto. Ya con la visita desbordada, Sacha Boey selló el 5 a 2 definitivo tras otra intervención de Osimhen. Galatasaray viajará a Turín con una ventaja amplia y la ilusión intacta de avanzar de ronda.

Mientras que el campeón defensor, París Saint Germain, dio vuelta una historia que comenzó desfavorable y derrotó como visitante 3 a 2 a Mónaco.

Folarin Balogun, a los 1 y 18 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el local; pero PSG lo revirtió gracias a los tantos de Désiré Doué (29 minutos de la primera mitad y 22 de la segunda) y Achraf Hakimi (41 de la etapa inicial).

Mientras que con goles en el primer tiempo de Sehrou Guirassy (a los tres minutos) y Maximilian Beier (a los 42), Borussia Dortmund se impuso como local 2 a 0 sobre Atalanta.

Cómo sigue la Champions League

Los partidos de este miércoles serán cuatro. A las 14.45, Qarabag Agdam Azerbaiyán-Newcastle de Inglaterra; mientras que desde las 17 se medirán Olympiacos de Grecia-Bayer Leverkusen de Alemania, Brujas de Bélgica-Atlético de Madrid y Bodo Glimt de Noruega-Inter Miami.