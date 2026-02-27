Uno Entre Rios | Economia | Despidos

La lencería Cocot despidió a 140 empleados y adeuda sueldos

Los despidos en la textil Cocot iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo que empleaba a unas 500 personas.

27 de febrero 2026 · 14:44hs
La emblemática fábrica de Cocot y Dufour, situada en el corazón del barrio porteño de Parque Chas, se transformó en escenario de un conflicto laboral, en el que 140 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la fábrica textil.

Los despidos iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo que empleaba a unas 500 personas. A la incertidumbre se suma una denuncia económica grave: los trabajadores aseguran que la firma comenzó a liquidar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas, de manera arbitraria y sin informar fechas claras de pago.

La respuesta de los empleados no se hizo esperar. Con cortes de calle frente a la planta y un clima de asamblea permanente, la protesta subió de tono hasta rozar la violencia física. Según trascendió, se produjo un durísimo cruce verbal entre los trabajadores y representantes de Recursos Humanos enviados por la empresa, situación que obligó a extremar la vigilancia en el lugar.

La empresa justificó los recortes y el pago fraccionado por una supuesta crisis pero la fábrica trabaja en turnos extendidos durante las 24 horas del día.

Para los gremialistas y delegados, esta operatividad plena contradice el argumento de la falta de fondos y profundiza los cuestionamientos hacia la gestión de la compañía.

