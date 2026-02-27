Conforme lo establece el Régimen Municipal para Entre Ríos (ley 10.027) y el Reglamento Interno del HCD, este domingo 1º de Marzo a partir de las 8.30 en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. En la oportunidad, la intendenta Rosario Romero brindará su informe de gestión, dirigido al cuerpo deliberativo.
El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026
Este domingo 1º de marzo en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. Rosario Romero brindará su informe de gestión
27 de febrero 2026 · 11:31hs
Participarán del plenario, funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales, entidades deportivas, representantes de Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Judicial, autoridades eclesiásticas, integrantes de Comisiones Vecinales y público en general.