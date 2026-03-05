Liga Argentina: saldo negativo de la gira de Rocamora

Tomás de Rocamora perdió 98 a 75 ante Villa Mitre de Bahía Blanca por la Liga Argentina. El Rojo perdió los cuatro juegos que disputó en condición de visitante.

Tomás de Rocamora sufrió su cuarta derrota seguida. En esta ocasión perdió 98 a 75 ante Villa Mitre de Bahía Blanca en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Ignacio Alem y Alejo Blanco lideraron la ofensiva con 15 puntos cada uno; en la visita se destacó Agustín Carnovale con 16 unidades.

Este juego marcó el cierre de la gira que realizó el Rojo por la Costa Atlántica y el sur del país. En este derrotero el elenco de La Histórica tropezó ante Unión de Mar del Plata por 83 a 63. Luego cayó ante Quilmes de Mar del Plata por 85 a 70. Luego tropezó ante Deportivo Viedma de Río Negro por 84 a 66.

Con estos marcadores adverso los dirigidos por Sebastián Amato retrocedieron al 15° escalón de las posiciones con un récord negativo de 8 victorias y 18 derrotas y se ubica en la tabla arriba de Pergamino Básquet y Deportivo Norte de Armstrong. Villa Mitre, por su parte, se ubica en el 11° escalón con un registro 12-15.

El cierre de la gira de Rocamora

El equipo bahiense consiguió el segundo triunfo en fila en el José Martínez. Logró un gran juego ofensivo, ajustó en defensa en el transcurso del partido y llegó a un último cuarto holgado en el tanteador.

Sin alta efectividad a distancia, el local se vio trabado en el juego estacionado con una defensa visitante que se cerró en su pintura. Pese a las siete perdidas, Rocamora siendo vertical y forzando penetraciones se mantuvo en juego (16-16).

El visitante encontró en su rotación puntos a distancia y más presencia en la zona pintada. Tuvo minutos de fluidez y pasó al frente (20-25). Villa Mitre ajustó en defensa, mejoró el 1 contra 1, cortó línea de pase y adelante con efectividad de tiro externo recuperó la ventaja.

El visitante insinuó otra reacción, en el inicio del complemento. Logró estar a un punto en un par de ocasiones ante un local con un bajó porcentaje de cancha. Sin embargo, otra vez el triple le devolvió tranquilidad al tricolor. Blanco le dio ritmo, Pennacchiotti arrugó la defensa y el equipo volvió anotar a distancia.

Con mayor variantes ofensivas y recursos, el equipo bahiense fue quebrando el partido. Mantuvo la intensidad pese a la ventaja de doble dígito, para llegar a un final con tranquilidad. En un mes de seis localías, Villa Mitre inició con dos triunfos.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

Rocamora volverá a escena el próximo martes cuando reciba en el estadio Julio César Paccagnella a Provincial de Rosario, líder de la Conferencia Sur. Luego de este juego disputará cuatro encuentros fuera de Entre Ríos.

La serie de encuentros en condición de visitante comenzará ante Deportivo Norte. Luego se presentará en Venado Tuerto, donde enfrentará a Centenario. Posteriormente se trasladará a Buenos Aires para medir fuerzas ante el Talar. El último juego de esta serie será ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

El elenco de La Histórica cerrará la fase regular en el Paccagnella ante Ciclista Juninense.