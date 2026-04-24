Sudáfrica presentó su equipo para el debut ante Los Pumitas en el Rugby Championship M20, con Riley Norton como capitán y base del título mundial 2025.

Sudáfrica presentó su equipo para el debut ante Los Pumitas en el Rugby Championship M20.

Sudáfrica anunció su formación para el duelo ante Los Pumitas del próximo lunes, correspondiente a la primera jornada del Rugby Championship M20 . El encuentro se disputará en el Nelson Mandela Bay Stadium de Gqeberha.

Los Junior Springboks, actuales campeones del Mundial M20 disputado en 2025 en Italia, volverán a contar con su capitán Riley Norton. El plantel combina jugadores con experiencia en el seleccionado juvenil junto con integrantes que provienen del equipo M18 del año pasado.

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Ambos equipos ya se enfrentaron en la semifinal del Mundial M20 del año pasado, un partido que terminó con victoria para Sudáfrica por 48-24.

La formación titular de Sudáfrica para este encuentro estará compuesta por Rambo Kubheka, Liam van Wyk y Danie Kruger en la primera línea; Heinrich Theron y Riley Norton (capitán) en la segunda; Luke Canon, Thomas Beling y Kebotile Maake en la tercera. En la mitad de la cancha jugarán Hendré Schoeman como medio scrum y Yaqeen Ahmed como apertura.

En los backs estarán Lindsey Jansen, Ethan Adams y Samuel Badenhorst en el centro de la cancha, mientras que Jack Benade y Alzeadon Felix ocuparán las posiciones de wing y fullback, respectivamente.

Entre los suplentes se encuentran Mahle Sithole, Oliver Reid, Kai Pratt, JD Hattingh, Risima Khosa, Jayden Brits, Vusi Moyo y Khuthadzo Rasivhaga.