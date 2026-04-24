El entrerriano Lisandro Martínez seguirá suspendido por tirarle el pelo a un adversario

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que la sanción de suspensión a Lisandro Martínez se mantiene firme tras la apelación del Manchester United.

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que la sanción de suspensión a Lisandro Martínez se mantiene firme tras la apelación del Manchester United.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) rechazó este viernes la apelación del Manchester United por la expulsión que sufrió el futbolista entrerriano Lisandro Martínez tras tirarle el pelo a un adversario en la derrota del Manchester United sobre Leeds United por 2 a 1, en Old Trafford. El defensor deberá cumplir tres fechas de suspensión.

El ex-jugador de Newell's y Defensa y Justicia había sido expulsado en la derrota de los Diablos Rojos por 2-1 contra el Leeds United hace dos semanas por tirarle el pelo a Dominic Calvert-Lewin. Pese a que el árbitro principal no vio la acción, el VAR le mandó a revisarlo y tras verlo en el monitor decidió mostrarle tarjeta roja al defensor.

Desde el conjunto de Manchester pretendían que le bajaran la sanción luego de haber cumplido un partido frente a Chelsea el pasado fin de semana, que fue victoria por 1-0 para los dirigidos por Michael Carrick.

Pese a eso, la comisión independiente que revisó el caso informó este viernes consideró que la decisión del colegiado fue la correcta y que la acción del argentino fue negligente, por lo que el futbolista tendrá que cumplirtres partidos de sanción como indica el reglamento para estas acciones violentas.

La pena que deberá cumplir Lisandro Martínez

De esta manera, el zurdo que fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar y dirá presente en el Mundial 2026 no podrá estar disponible para el encuentro contra el Brentford del próximo lunes ni contra el Liverpool el próximo 3 de mayo, y su vuelta se daría recién el fin de semana del 9 de mayo frente a Sunderland.