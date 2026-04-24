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Nuevo recorrido de Atardeceres en el Cementerio

Con entrada libre y gratuita, se desarrollará una nueva noche de "Atardeceres en el Cementerio" Municipal de Paraná.

24 de abril 2026 · 13:11hs
Nuevo recorrido de Atardeceres en el Cementerio

Archivo UNO

Nuevo recorrido de Atardeceres en el Cementerio

Será este sábado 25 de abril a las 19 hs en el Cementerio Municipal, abierto a todo público. La edición será sobre "Noche de linternas" y se pide a los asistentes que puedan llevar su linterna o teléfono para alumbrar el recorrido.

Las visitas son guiadas por mediadores culturales del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, los cuales ofrecen un espacio de disfrute, educación y difusión del patrimonio cultural de nuestra ciudad.

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Durante la noche, las sombras y los sonidos proyectan otros modos de habitar y conocer la Ciudad de los Muertos. Con el cementerio a oscuras, las linternas ayudarán a iluminar los símbolos y esculturas que ornamentan los panteones, mientras se desvelan los mensajes que estos tienen.

Cementerio Atardeceres en el Cementerio Cementerio Museo Santísima Trinidad recorrido Muertos
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