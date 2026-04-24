Liga Argentina: Central Entrerriano perdió en La Plata y quedó eliminado

sSe despidió de la Liga Argentina al ser superado por Gimnasia y Esgrima. La Unión de Colón perdió en La Pampa y define el domingo su suerte.

queCentral Entrerriano de Gualeguaychú se despidió de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro quedó eliminado al perder 79 a 78 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el cuarto punto de una de las series de octavos de final, Conferencia Sur.

El Lobo avanzó a cuartos de final al barrera la serie 3-1. Edificó el triunfo en un colmado Polideportivo Víctor Nethol decisivo gracias a una conversión de Juan Francisco Boffelli en el último segundo.

Ezequiel Paz y Joan Carlos Gutiérrez Conde con 16 puntos los máximos anotadores del conjunto Tripero. En Central Entrerriano se destacó Johu Castillo con 20 puntos.

La eliminación de Central Entrerriano

Un primer cuarto de paridad absoluta como viene siendo la serie. En la recta final se cortó Central Entrerriano y se fue a cuatro, 13-17. Paz mantuvo a tiro a Gimnasia y dos triples seguidos de Pelorosso lo pusieron arriba por uno, 24-23. Un par más de anotaciones a ambos costados sirvieron para cerrar los primeros diez minutos igualados, 27 a 27.

El Lobo abrió el segundo cuarto con un parcial de 12-0 con Gutierrez Conde como abanderado, 39-27. Castillo cortó la sequía de la visita y achicó la distancia en el marcador (39-31). Y el cierre lo encontró más fino a Central Entrerriano que sacó provecho de un par de imprecisiones y se acercó. Finalmente se fueron al entretiempo con tres puntos de diferencia, 46 a 43.

En el regreso a la acción tras el descanso largo, la visita arrancó mejor y dio vuelta el resultado. Gimnasia reaccionó rápido y un triple de Vergara lo puso nuevamente arriba, 54-52. Retomó el control del juego y se fue a 11, 65-54 con Sinconi y Pelorosso como líderes en ofensiva. El tercero cerró 65 a 56.

El inicio del último cuarto fue todo de Central Entrerriano. Un par de bombas de Zenclussen y una de Pividori pusieron a su equipo arriba, 65-67. Gutierrez Conde cortó la sequía y lo empató, 67-67. Gol a gol hasta que otro triple de Zenclussen volvió a alejar a su equipo, 71-76 con 2:43 por jugar.

El golpe final de Gimnasia

Gutiérrez Conde lo acercó y Paz hizo de las suyas para dejar al Lobo a uno, 77-78 con 17 segundos en el reloj. Gimnasia cortó con foul, la visita no pudo sumar y en la última pelota de noche apareció Boffelli con un tiro sobre la chicharra para hacer explotar al Polideportivo Víctor Nethol. Triunfo y clasificación para Gimnasia, 79 a 78. En los cuartos de final, el Lobo cruzará contra un rival de la Conferencia Norte a definirse, sin ventaja de localía.

La Unión perdió en La Pampa y define en Colón

La Unión de Colón perdió 80 a 75 ante Pico FC de La Pampa en el cuarto punto de una de las series correspondiente a los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Con este resultado el Decano pampeano igualó la serie 2-2, llevando la definición a un quinto y decisivo encuentro el próximo domingo.

El local mostró personalidad en el último cuarto y encontró respuestas en sus líderes para sostener la ilusión. Rodrigo Sánchez fue el goleador del partido disputado en el Parque Ángel Correa con 19 puntos.

La Union Pico FC La Unión de Colón tiene una vida más en la Liga Argentina.

Leonardo Mainoldi, determinante con 17 unidades y fundamental en el cierre; y Valentín Allier, también con 19 tantos, siendo una vía constante de anotación. Además, Rodríguez Suppi aportó conducción en el tramo decisivo, mientras que Peyronnet (10) y Peralta (8) sumaron en momentos importantes.

En La Unión, Matías Caire y Gonzalo Romero fueron los más productivos con 15 puntos cada uno, bien acompañados por Rodrigo Acuña con 14 y Guido Cabrera con 11, en un equipo que compitió hasta el final pero no pudo sostener la ventaja en el cierre.

La historia se definirá el próximo domingo en el estadio Carlos José Delasoie, en Colón, donde ambos equipos jugarán el quinto y definitivo punto en busca del pase a cuartos de final. Pico, con el envión anímico de haber levantado la serie, irá por la hazaña fuera de casa. Mientras que, La Unión de Colón, buscará hacerse fuerte en su gran localía.