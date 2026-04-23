La Policía Federal cierra la Delegación Chajarí

Recientemente se conoció del cierre de la dependencia de Chajarí de la Policía Federal Argentina. La delegación fue inaugurada en noviembre de 2017, cuando estuvo presente quien era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el jefe de la fuerza federal, Néstor Roncaglia. Durante esos primeros años funcionó con 80 efectivos y 12 móviles.

Con el paso de los años poco a poco se empezó a reducir la cantidad de personal y de los recursos que terminó con el cese de sus funciones en la localidad entrerriana con su radio de acción eran los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano. Desde el gobierno de Chajarí indicaron que “la Policía Federal Argentina deja la ciudad de Chajarí. No es una novedad. Lo presumíamos desde hace algún tiempo. Y lamentamos que así sea”. Señalaron que “en 2020, sin embargo, cuando asume la presidencia Alberto Fernández, la situación cambió”.

Por otra parte, refirieron a la retirada de los móviles primero y luego del personal. “En 2021 la Delegación se convirtió en un Departamento de Investigaciones Complejas del Noreste Argentino, es decir, una base de investigación desde Entre Ríos hacia el Norte. Esto cambió su radio de acción, que pasa a ser las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. En 2022 los 80 efectivos se redujeron a 40, aproximadamente. La quita de personal y móviles fue aún más notoria estos últimos años”, apuntaron.

“La Policía Federal Argentina no se va hoy. Se empezó a ir, progresivamente, desde 2020. No es éste el final que queríamos, pero la política del actual Gobierno de la Nación, de reducción y reorganización de recursos, le impuso un nuevo destino, más próximo a la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil”, agregaron en el comunicado.

El pedido desde el municipio de Chajarí

“Hicimos los esfuerzos y las gestiones que había que hacer. Desde el primer día, durante 8 años, ininterrumpidamente, abonamos con recursos municipales de los todos los chajarienses el alquiler del inmueble que ocuparon. Cooperamos, además, de otras formas, y pese al compromiso de sus autoridades de sostener el Departamento en la ciudad se resolvió su traslado. Es comprensible, si se considera la reorientación de la política de seguridad hacia una zona del país más gravitante, pero nos queda el sabor amargo, tras tantos años de apostar e invertir por el afianzamiento de la fuerza en nuestra comunidad”, concluyeron.